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Фантастическое спасение Садулаева. Российский борец вырвал победу за 5 секунд до конца схватки

Двукратный олимпийский чемпион продолжает поход за золотом чемпионата мира.
Фантастическое спасение Садулаева. Российский борец вырвал победу за 5 секунд до конца схватки
18 сентября 2023 17:50
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Международная федерация борьбы

В воскресенье все российские любители борьбы остро переживали поражение олимпийского чемпиона Заура Угуева в четвертьфинале чемпионата мира. Заур уверенно преодолел стартовые раунды, но серб Стеван Мичич оказался для него непреодолимым барьером. 7:9 — и Угуеву предстояло поспорить только за бронзу.

А днём позже судьбу Заура едва не повторил двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев в весовой категории до 97 килограммов. Вновь четвертьфинальная стадия, где соперником российского борца стал иранец Моджтаба Голейджа.

Иранские спортсмены традиционно относятся к мировым лидерам в вольной борьбе. Поэтому лёгкой прогулки для Абдулрашида не ожидал никто. Но в результате нашему спортсмену пришлось совершить настоящее чудо для того, чтобы проложить себе дорогу в следующую стадию. Садулаев активнее начал схватку и заработал два балла. Так что на вторую трёхминутку соперники выходили при преимуществе российского борца.

Международная федерация борьбы

Но Голейджа на концовку поединка вышел как на последний бой. И сначала сравнял счёт, а затем, грамотно пройдя в ноги, заработал ещё два балла. Это было уже крайне опасно.

Время неуклонно таяло — Голейджа на всех парах рвался к сенсации. Грамотно отбивая все атаки соперника, он едва не добрался до цели. На табло оставалось всего пять секунд до иранского спортивного чуда, когда «Русский танк», как ещё называют Садулаева, совершил невозможное. После захвата в исполнении Абдулрашида соперник потерял равновесие и приземлился на лопатки. Туше — и чистая победа. На табло при этом зажёгся счёт 4:4, но это уже не имело никакого значения. Схватка была завершена.

Международная федерация борьбы

После завершения поединка Садулаев лежал на ковре, пытаясь осознать, что же он только что сделал. В карьере Абдулрашида было немало славных побед с ещё более высоким статусом, но эта в его послужном списке наверняка займёт особое место. Впрочем, времени почивать на лаврах у триумфатора Рио-де-Жанейро и Токио не было — его ждал полуфинал против представляющего Бахрейн Ахмеда Тажудинова. Проиграть в котором, учитывая всё произошедшее ранее, было бы очень обидно.

источник: «Советский спорт»
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