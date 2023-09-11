Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев возглавит сборную России на ЧМ-2023 по борьбе

Объединённый мир борьбы (UWW) опубликовал список российских спортсменов, которые допущены до участия в чемпионате мира по спортивной борьбе 2023 года.

В список вошло 30 борцов, среди которых двукратный олимпийский чемпион и знаменосец сборной России на ОИ-2020 в Токио Абдулрашид Садулаев.

Состав сборной России по греко-римской борьбе: Виталий Кабалоев (до 55 кг), Анвар Аллахьяров (до 60 кг), Астемир Бижоев (до 63 кг), Аслан Висаитов (до 67 кг), Нарек Оганян (до 72 кг), Адлет Тюлюбаев (до 77 кг), Ауэс Гонибов (до 82 кг), Алан Остаев (до 87 кг), Артур Саргсян (до 97 кг), Сергей Семенов (до 130 кг).

Состав сборной России по вольной борьбе: Заур Угуев (до 57 кг), Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Шамиль Мамедов (до 65 кг), Евгений Жербаев (до 70 кг), Чермен Валиев (до 74 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Арслан Багаев (до 86 кг), Магомед Курбанов (до 92 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), Абдулла Курбанов (до 125 кг).

Состав сборной России по женской борьбе: Полина Лукина (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Екатерина Полещук (до 55 кг), Ольга Хорошавцева (до 57 кг), Светлана Липатова (до 59 кг), Алина Касабиева (до 62 кг), Амина Танделова (до 65 кг), Вусала Парфианович (до 68 кг), Ксения Буракова (до 72 кг), Рита Талисманова (до 76 кг).

Чемпионат мира 2023 пройдет в Белграде с 16 по 24 сентября. В рамках турнира будут разыграны по пять путёвок в каждом виде программы на ОИ-2024 в Париже.