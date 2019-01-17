Махов получит серебро Олимпиады-2012 из-за дисквалификации грузинского борца

Вольная борьба 17 января 2019 14:54 Источник: МОК Автор: Сметанникова Дарья

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил грузинского борца вольного стиля Давита Модзманашвили серебра Олимпийских игр-2012 в весовой категории до 120 кг.

На Играх в Лондоне российский борец Билял Махов завоевал бронзу, таким образом он должен получить серебряную медаль.

МОК лишил Модзманашвили награды за нарушение антидопинговых правил после перепроверки проб спортсменов-участников Игр. В пробе атлета обнаружено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон.

В полуфинале Махов проиграл Модзманашвили, который сейчас представляет Узбекистан. Национальный олимпийский комитет Грузии (по необходимости в сотрудничестве с Национальным олимпийским комитетом Узбекистана) обязан обеспечить исполнение решения, которое вступило в силу немедленно.