Махов получит серебро Олимпиады-2012 из-за дисквалификации грузинского борца

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил грузинского борца вольного стиля Давита Модзманашвили серебра Олимпийских игр-2012 в весовой категории до 120 кг.
На Играх в Лондоне российский борец Билял Махов завоевал бронзу, таким образом он должен получить серебряную медаль.
МОК лишил Модзманашвили награды за нарушение антидопинговых правил после перепроверки проб спортсменов-участников Игр. В пробе атлета обнаружено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон.
В полуфинале Махов проиграл Модзманашвили, который сейчас представляет Узбекистан. Национальный олимпийский комитет Грузии (по необходимости в сотрудничестве с Национальным олимпийским комитетом Узбекистана) обязан обеспечить исполнение решения, которое вступило в силу немедленно.