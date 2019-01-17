Билял Махов: Даже если завтра мне отдадут золото, то ничего не изменится

Вольная борьба 17 января 2019 17:35 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил грузинского борца вольного стиля Давита Модзманашвили серебра Олимпийских игр-2012 в весовой категории до 120 кг.

На Играх в Лондоне российский борец Билял Махов завоевал бронзу, таким образом он должен получить серебряную медаль.

«Слухи о возможном положительном допинг-тесте Давита Модзманашвили ходят давно, решение МОК стало новостью. Но, что тогда, что сейчас - у меня одно отношение. Даже если завтра мне отдадут золото, то ничего для меня не изменится, я борюсь и тренируюсь ради тех секунд, когда поднимают мою руку и играет гимн страны», - цитирует Махова ТАСС.

В полуфинале Махов проиграл Модзманашвили, который сейчас представляет Узбекистан. Национальный олимпийский комитет Грузии (по необходимости в сотрудничестве с Национальным олимпийским комитетом Узбекистана) обязан обеспечить исполнение решения, которое вступило в силу немедленно.