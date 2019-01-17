Махов получит серебро ОИ-2012 после всех апелляционных процессов - Советский спорт
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Вольная борьба17 января 2019 18:46Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Махов получит серебро ОИ-2012 после всех апелляционных процессов

Международный олимпийский комитет разъяснил, когда российский борец Билял Махов получит серебро Олимпийских игр-2012.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) лишил грузинского борца вольного стиля Давита Модзманашвили серебра Олимпийских игр-2012 в весовой категории до 120 кг. На Играх в Лондоне российский борец Билял Махов завоевал бронзу, таким образом он должен получить серебряную медаль.

«Перераспределение медалей не является автоматическим и осуществляется на индивидуальной основе. Как правило, это происходит, когда спортсмены или команды, подвергнутые санкциям, исчерпали все возможности для апелляции и когда все апелляционные процедуры завершены.

Как только перераспределение медалей будет подтверждено, МОК начнет работу с национальным олимпийским комитетом спортсмена (Махова), чтобы завершить церемонию в течение 12 месяцев, если только спортсмен не решит получить медаль во время следующих Олимпийских игр», - сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу МОК.

#махов билял#мок#ои-2012
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