Красноярск претендует на проведение чемпионата мира по борьбе - Советский спорт
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Вольная борьба28 января 2019 17:37Источник: ФСБРАвтор: Сметанникова Дарья

Красноярск претендует на проведение чемпионата мира по борьбе

Заместитель председателя наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов сообщил, что Красноярск будет претендовать на проведение одного из чемпионатов мира по борьбе в новом олимпийском цикле.

«Накопленный организационный опыт, репутация региона в мире борьбы и, конечно, современная спортивная и городская инфраструктура, которую получил Красноярск в процессе подготовки к зимней Универсиаде-2019, позволяют претендовать на проведение чемпионата мира по борьбе в новом олимпийском цикле. По инициативе Красноярского края, озвученной во время Гран-при, начинается процесс подготовки соответствующей заявки», - говорится в сообщении Брюсова на сайте ФСБР.

Красноярск принимал чемпионат мира по вольной борьбе в 1997 году. На прошлой неделе в городе прошел турнир Ивана Ярыгина.

#чемпионат мира по вольной борьбе
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