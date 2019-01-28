Красноярск претендует на проведение чемпионата мира по борьбе

Вольная борьба 28 января 2019 17:37 Источник: ФСБР Автор: Сметанникова Дарья

Заместитель председателя наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов сообщил, что Красноярск будет претендовать на проведение одного из чемпионатов мира по борьбе в новом олимпийском цикле.

«Накопленный организационный опыт, репутация региона в мире борьбы и, конечно, современная спортивная и городская инфраструктура, которую получил Красноярск в процессе подготовки к зимней Универсиаде-2019, позволяют претендовать на проведение чемпионата мира по борьбе в новом олимпийском цикле. По инициативе Красноярского края, озвученной во время Гран-при, начинается процесс подготовки соответствующей заявки», - говорится в сообщении Брюсова на сайте ФСБР.

Красноярск принимал чемпионат мира по вольной борьбе в 1997 году. На прошлой неделе в городе прошел турнир Ивана Ярыгина.