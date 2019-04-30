Борцы Лабазанов и Гусаров дисквалифицированы за нарушения антидопинговых правил Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Чемпион мира по греко-римской борьбе 2014 года россиянин Чингиз Лабазанов дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Также на один год отстранен его старший брат Ибрагим Лабазанов.

Бронзовый призер чемпионата России 2015 года Валерий Гусаров дисквалифицирован на четыре года за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).

Срок отстранения Чингиза Лабазанова отсчитывается с 11 апреля 2019 года. Борец является серебряным призером чемпионата Европы 2017 года и бронзовым призером Европейских игр 2015 года.