Главному тренеру сборной России по вольной борьбе отказали в продлении американской визы Как сообщает ТАСС, главному тренеру сборной России по вольной борьбе Дзамболату Тедееву отказали в продлении американской визы.

«Я неоднократно был в США и в качестве спортсмена сборной, и в качестве главного тренера нашей команды, - сказал Тедеев – А сегодня впервые получил отказ в продлении визы».

Специалист предположил, что причиной этому послужила его критика в адрес журналиста грузинской телекомпании «Рустави-2» Георгия Габунии, который в своей авторской передаче «Постскриптум» больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России.

«Мое заявление по поводу мерзкого оскорбления нашего президента Владимира Владимировича Путина грузинским журналюгой не осталось незамеченным. Уже последовали санкции», — пишет главный тренер на своей странице в Инстаграмме.

Напомним, что Тедеев являлся главным тренером сборной с 2001 по 2012 годы, на этот пост он вернулся в январе 2016 года. Специалист был признан лучшим тренером России в 2007 году, в 2010-м получил «Золотую борцовку» от Международной федерации борьбы как лучший тренер.