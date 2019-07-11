Главному тренеру сборной России по вольной борьбе отказали в продлении американской визы

«Я неоднократно был в США и в качестве спортсмена сборной, и в качестве главного тренера нашей команды, - сказал Тедеев – А сегодня впервые получил отказ в продлении визы».
Специалист предположил, что причиной этому послужила его критика в адрес журналиста грузинской телекомпании «Рустави-2» Георгия Габунии, который в своей авторской передаче «Постскриптум» больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России.
«Мое заявление по поводу мерзкого оскорбления нашего президента Владимира Владимировича Путина грузинским журналюгой не осталось незамеченным. Уже последовали санкции», — пишет главный тренер на своей странице в Инстаграмме.
Напомним, что Тедеев являлся главным тренером сборной с 2001 по 2012 годы, на этот пост он вернулся в январе 2016 года. Специалист был признан лучшим тренером России в 2007 году, в 2010-м получил «Золотую борцовку» от Международной федерации борьбы как лучший тренер.
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