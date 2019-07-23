Депутат Госдумы лишен второго олимпийского золота. Но Россия только выиграла - Советский спорт
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23 июля 2019 20:26Вольная борьбаКоноплев Александр

Депутат Госдумы лишен второго олимпийского золота. Но Россия только выиграла

Парадоксальная новость.

Борец вольного стиля Артур Таймазов лишен золотой медали летней Олимпиады-2012 в Лондоне, сообщает пресс-служба МОК. В его допинг-пробе найден анаболический стероид туринабол. Его награда перейдет россиянину Билялу Махову.

Ранее спортсмен был лишен золота Пекина-2008 из-за туринабола и станозолола.

Отметим, что уроженец Северной Осетии Таймазов выступал за сборную Узбекистана. Сейчас он трудится депутатом Государственной думы России.

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