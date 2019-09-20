Вольник Угуев стал двукратным чемпионом мира Турнир завершится 22 сентября.

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Россиянин Заур Угуев выиграл золото в категории до 57 кг на чемпионате мира по вольной борьбе в Казахстане.

В финале он победил турка Сулеймана Атлы.

Угуев защитил титул чемпиона мира, который он завоевал на прошлом мировом первенстве в 2018 году.