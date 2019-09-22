Россиянин Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира Он завоевал медаль высшей пробы на турнире в Нур-Султане (Казахстан).

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев оказался лучшим в весовой категории до 97 кг. В финальной схватке уроженец Дагестана победил азербайджанца Шарифа Шарифова со счетом 4-0.

Таким образом, спортсмен из РФ стал четырехкратным чемпионом мира. Ранее он завоевал путевку на ОИ-2020 в Токио.

Добавим, что бронзу выиграли Магомедгаджи Нуров, представляющий Северную Македонию и Кайл Снайдер из США.