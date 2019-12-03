Михаил Мамиашвили – о возможном отстранении России: Мы свои проблемы знаем и устраняем

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался о возможных санкциях в отношении российского спорта.
На прошлой неделе комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах. Такое решение принято в связи с тем, что в WADA посчитали, что Россия специально ввела изменения в базе данных Московской лаборатории.
«Сейчас непростой период, – приводит «Собеседник» слова Мамиашвили. – Мы предприняли колоссальные шаги для устранения проблем, выстроили ситуацию, при которой было бы недопустимо использование запрещенных препаратов. Мы свои проблемы знаем и устраняем».
Заседание исполкома WADA пройдет 9 декабря.
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