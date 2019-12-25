Михаил Мамиашвили: Коллегиальная ответственность попахивает чем-то первобытным В ОКР поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА подать апелляцию на санкции WADA.

Загрузка...

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о решении исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) поддержать решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Даже если допустить, что были какие-то нарушения в пробах или материалах, которые получило WADA, но какое отношение к этим так называемым манипуляциям имеют, к примеру, сестры Аверины, Мария Ласицкене или Абдулрашид Садулаев? – приводит ТАСС слова Мамиашвили. – Речь идет о том, что суд должен определить, что если есть нарушения, то кого они должны коснуться, а эта коллегиальная ответственность попахивает чем-то первобытным, даже в римском праве такого не было».

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.