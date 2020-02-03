Махов сдал положительную допинг-пробу - Советский спорт
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03 февраля 2020 14:55Вольная борьбаЛипкин Антон

Махов сдал положительную допинг-пробу

У российского борца обнаружен гормон роста.

Допинг-проба серебряного призера Олимпийских игр в вольной борьбе Биляла Махова дала положительный результат, сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили

«Махов уличен в применении допинга, будем разбираться, – приводит ТАСС слова Мамиашвили. – Моя позиция такова: у меня есть на столе документ, остальные разговоры в пользу бедных».

Отметим, что 32-летний Махов сдал пробу на гормон роста во внесоревновательный период. Он выступал как в вольной, так и в греко-римской борьбе.

На Олимпийских играх в Лондоне Махов стал серебряным призером в весовой категории до 120 кг. Также на его счету три золота чемпионата мира (2007, 2009, 2010).

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