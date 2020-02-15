Шираев выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 65 кг Российский борец вольного стиля Курбан Шираев стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 65 кг.

В финальном поединке Шираев оказался сильнее Нюргуна Скрябина из Белоруссии (5:0). Добавим, что в весовой категории до 57 кг победу в финале праздновал российский борец Азамат Тускаев, победивший турецкого борца Сулеймана Атлы. Чемпионат Европы, который в эти дни проходит в Риме (Италия) завершится 16 февраля.