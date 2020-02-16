Богомоев выиграл чемпионат Европы в весе до 61 кг Российский борец вольного стиля Александр Богомоев выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 61 кг.

В финальном поединке россиянин выиграл у Беки Ломтадзе из Грузии со счетом 3:2.

Добавим, что еще один российский борец Магомедрасул Газимагомедов стал серебряным призером чемпионата Европы в весовой категории до 74 кг, уступив в финале итальянцу Франку Маркесу Чамисо со счетом 3:5.