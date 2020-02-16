Найфонов выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 86 кг Российский борец вольного стиля Артур Найфонов выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 86 кг.

В финальном поединке Найфонов одержал победу над итальянцем Майлсом Амином со счетом 4:0.

Ранее в весовой категории до 61 кг победу праздновал российский борец Александр Богомоев, а Магомедрасул Газимагомедов стал серебряным призером в весовой категории до 74 кг.