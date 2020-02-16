Цыжипов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в весовой категории до 125 кг

В поединке за третье место Цыжипов одержал победу над Александром Хоцяновским из Украины со счетом 4:1.
Добавим, что в финале соревнований грузинский борец Гено Петриашвили оказался сильнее поляка Роберта Барана.
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