Цыжипов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в весовой категории до 125 кг Российский борец вольного стиля Балдан Цыжипов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 125 кг.

В поединке за третье место Цыжипов одержал победу над Александром Хоцяновским из Украины со счетом 4:1. Добавим, что в финале соревнований грузинский борец Гено Петриашвили оказался сильнее поляка Роберта Барана.