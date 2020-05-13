Главный тренер женской сборной России по борьбе умер от коронавируса

Известный специалист последние дни был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. »С начала пандемии Магомед Алиомаров прилагал большие усилия по сохранению здоровья членов сборной команды России, обсуждал различные планы подготовки национальной команды к предстоящим Олимпийским играм в Токио», - говорится в сообщении пресс-службы Федерации спортивной борьбы России. Причиной смерти тренера стали осложнения, спровоцированные коронавирусом.

Алиомаров возглавлял женскую сборную с 2019 года. При нем наша команда завоевала два золота и две бронзы на чемпионате мира. А на ЧЕ-2020 россиянки стали победительницами общекомандного зачета (4 золотые, 1 серебряная, 4 бронщовые медали). До перехода в ФСБР специалист работал в Азербайджане.

Напомним, что Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.