Российского борца Махова объявили чемпионом лондонской Олимпиады

Официальный сайт Международного олимпийского комитета сообщил о том, что россиянин Билял Махов и иранец Комейл Гасеми признаны чемпионами лондонской Олимпиады 2012 года.

Восемь лет назад Махов и Гасеми завоевали бронзовые медали в британской столице в турнире по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг, однако оба финалиста тех соревнований чемпион Артур Таймазов (Узбекистан) и серебряный призер Давид Модзманашвили (Грузия) лишены наград за употребление допинга.

Стоит отметить, что Даулет Шабанбай (Казахстан) и Тервел Длагнев (США) стали обладателями бронзовых медалей ОИ-2012.

Махов трижды становился чемпионов мира по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг в 2007, 2009 и 2010 годах. У 32-летнего борца был бессрочный контракт с UFC, и он мог перейти в профессиональные смешанные единоборства в любой момент, однако соглашение было аннулировано.