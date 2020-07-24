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Знаменитый советский борец Иваницкий не вернулся домой после похода за грибами
24 июля 11:51
автор: Иван Сергеев

Знаменитый советский борец Иваницкий не вернулся домой после похода за грибами

В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.

Четырехкратный чемпион мира и победитель Игр-1964 в Токио в категории свыше 97 кг отправился 22 июля в лес за грибами и с тех пор не вернулся домой. Скорее всего, Иваницкий заблудился либо утонул в районе, прилегающем к подмосковной Рузе. В настоящий момент ведутся поиски с вертолета и под водой. По информации «РЕН ТВ», на берегу реки Вейна был обнаружен таз со сложенными вещами, которые могли принадлежать олимпийскому чемпиону. К поисковой операции подключились группы волонтеров.

Добавим, что 82-летний Иваницкий по окончании карьеры занимался журналистской и преподавательской деятельностью. Он снял несколько документальных фильмов. Сын Иваницкого Владимир работает спортивным комментатором на российском ТВ.

источник: Телеканал «РЕН ТВ»
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Знаменитый советский борец Иваницкий не вернулся домой после похода за грибами
Знаменитый советский борец Иваницкий не вернулся домой после похода за грибами
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
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