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25 июля 11:49
автор: Кирилл Трофименко

Олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвым

Предположительно, он утонул. Ему было 82 года.

Умер бывший борец Александр Иваницкий. Пропавшего спортсмена нашли мертвым в Подмосковье.

Как сообщает Telegram-канал 112 без дополнительных подробностей, спасатели предполагали, что он мог утонуть в реке Вейна — сложенные вещи обнаружили у ее берега. Бывший спортсмен 22 июля ушел в лес за грибами и не вернулся.

Иваницкий — советский борец вольного стиля и самбист, чемпион и призер чемпионатов СССР по вольной борьбе, призер чемпионата СССР по самбо, многократный чемпион мира по вольной борьбе, олимпийский чемпион 1964 года, заслуженный мастер спорта СССР.

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Олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвым
Предположительно, он утонул. Ему было 82 года.
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