Олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвым

Умер бывший борец Александр Иваницкий. Пропавшего спортсмена нашли мертвым в Подмосковье.

Как сообщает Telegram-канал 112 без дополнительных подробностей, спасатели предполагали, что он мог утонуть в реке Вейна — сложенные вещи обнаружили у ее берега. Бывший спортсмен 22 июля ушел в лес за грибами и не вернулся.

Иваницкий — советский борец вольного стиля и самбист, чемпион и призер чемпионатов СССР по вольной борьбе, призер чемпионата СССР по самбо, многократный чемпион мира по вольной борьбе, олимпийский чемпион 1964 года, заслуженный мастер спорта СССР.