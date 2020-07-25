Федерация спортивной борьбы России поможет семье погибшего Иваницкого

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили пообещал, что организация поможет семье погибшего олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе Александра Иваницкого.

«До последнего надеялись на чудо, но, к огромному сожалению, произошла настоящая трагедия. ФСБР, безусловно, окажет всю необходимую помощь, как и ЦСКА – он многие годы представлял Вооруженные силы, все окажут поддержку семье. Светлая память, самое главное сейчас поддержать близких. Это неоценимая утрата для его семьи, супруги, сына, внучек», – цитирует Мамиашвили ТАСС.

22 июля 82-летний Иваницкий не вернулся домой, отправившись в лес за грибами. 24 июля его обнаружили мертвы в Подмосковье.

Помимо победы на Играх в Токио в 1964-м Александр Владимирович четыре раза становился чемпионом мира по вольной борьбе, а также победителем и призером чемпионатов СССР и призером чемпионата СССР по самбо.