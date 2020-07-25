ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 июля 14:41
автор: Виктор Шарафудинов

Федерация спортивной борьбы России поможет семье погибшего Иваницкого

Олимпийский чемпион 1964 года был найден мертвым в Подмосковье.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили пообещал, что организация поможет семье погибшего олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе Александра Иваницкого.

«До последнего надеялись на чудо, но, к огромному сожалению, произошла настоящая трагедия. ФСБР, безусловно, окажет всю необходимую помощь, как и ЦСКА – он многие годы представлял Вооруженные силы, все окажут поддержку семье. Светлая память, самое главное сейчас поддержать близких. Это неоценимая утрата для его семьи, супруги, сына, внучек», – цитирует Мамиашвили ТАСС.

22 июля 82-летний Иваницкий не вернулся домой, отправившись в лес за грибами. 24 июля его обнаружили мертвы в Подмосковье.

Помимо победы на Играх в Токио в 1964-м Александр Владимирович четыре раза становился чемпионом мира по вольной борьбе, а также победителем и призером чемпионатов СССР и призером чемпионата СССР по самбо.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Хабиб обратился к умершему отцуТуктамышева закончила вуз с красным дипломомДеспотович перешёл в казанский «Рубин»Румынка, о которой мечтает весь мирРусская Кардашьян вышла в ресторан в платье почти без верхаЕмельяненко прокомментировал поражение от Исмаилова
Федерация спортивной борьбы России поможет семье погибшего Иваницкого
Олимпийский чемпион 1964 года был найден мертвым в Подмосковье.
25.07.2020 14:41
Вольная борьба
автор: Виктор Шарафудинов
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвым
Предположительно, он утонул. Ему было 82 года.
25.07.2020 11:49
Вольная борьба
автор: Кирилл Трофименко
Знаменитый советский борец Иваницкий не вернулся домой после похода за грибами
Знаменитый советский борец Иваницкий не вернулся домой после похода за грибами
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
24.07.2020 11:51
Вольная борьба
автор: Иван Сергеев
Российского борца Махова объявили чемпионом лондонской Олимпиады
Оба финалиста турнира в категории до 120 кг были наказаны за допинг.
14.07.2020 12:13
Вольная борьба
автор: Виктор Шарафудинов
Главный тренер женской сборной России по борьбе умер от коронавируса
Главный тренер женской сборной России по борьбе умер от коронавируса
Магомед Алиомаров скончался на 68-м году жизни.
13.05.2020 10:41
Вольная борьба
автор: Иван Сергеев
Борец Нухкадиев выиграл «Домашнюю суперлигу» и бросил вызов рекордсмену Книги Гинесса
Победителем первого дня «Домашней суперлиги» - онлайн-турнира по берпи, стал обладатель Кубка европейских наций по вольной борьбе Мурад Нухкадиев, сделавший 41 берпи за минуту.
23.04.2020 10:14
Вольная борьба
автор: Олег Чикирис
Цыжипов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в весовой категории до 125 кг
Российский борец вольного стиля Балдан Цыжипов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 125 кг.
16.02.2020 23:52
Вольная борьба
Найфонов выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 86 кг
Российский борец вольного стиля Артур Найфонов выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 86 кг.
16.02.2020 22:17
Вольная борьба
Богомоев выиграл чемпионат Европы в весе до 61 кг
Российский борец вольного стиля Александр Богомоев выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 61 кг.
16.02.2020 21:30
Вольная борьба
Шираев выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 65 кг
Российский борец вольного стиля Курбан Шираев стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 65 кг.
15.02.2020 22:16
Вольная борьба
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика