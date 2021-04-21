Магомедов выиграл для России четвертую золотую медаль на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по борьбе в столице Польши Варшаве завершился турнир борцов вольного стиля в весовой категории до 61 кг.
В финале россиянин Абасгаджи Магомедов досрочно победил украинца Андрея Джелепа (12-2).
В поединках за бронзовые награды борец из Якутии Эдуард Григорьев, выступающий за сборную Польшу, победил болгарина Георгия Вангелова (4-2), а грузин Бека Ломтадзе превзошел азербайджанца Ахмеднаби Гварзатилова (9-7).
Напомним, что вчера, 20 апреля, в первый день финальных поединков сборная России завоевала на чемпионате Европы три золотых и одну серебряную награды, возглавив медальный зачет.
источник: «Советский спорт»