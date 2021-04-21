Магомедов выиграл для России четвертую золотую медаль на чемпионате Европы

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
БЕТСИТИ Кубок России 2-й тайм, 72' Локомотив М 2 ЦСКА 0 П1 1.05 Х 14.0 П2 33.0
Португалия - Примейра 2-й тайм, 76' Маритиму 1 Риу Аве 0 П1 1.19 Х 6.20 П2 19.0
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 46' Ганновер-96 2 Ян 0
Италия - Серия А перерыв Милан 1 Сассуоло 0 П1 1.33 Х 5.00 П2 9.80
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Падерборн 07 1 Оснабрюк 1 П1 2.24 Х 2.75 П2 4.10
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Хайденхайм 0 Бохум 1 П1 6.10 Х 4.10 П2 1.55
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Фортуна 1 Санкт-Паули 0 П1 1.40 Х 4.50 П2 8.00
Испания - Примера 1-й тайм, 34' Леванте 0 Севилья 0 П1 5.80 Х 3.50 П2 1.65
Испания - Примера 1-й тайм, 33' Осасуна 2 Валенсия 1 П1 1.45 Х 4.50 П2 6.90
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 33' Ротерхэм Юнайт 1 Мидлсбро 0 П1 5.30 Х 3.50 П2 1.70
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 33' Миллуолл 0 Борнмут 2 П1 25.0 Х 20.0 П2 1.04
Португалия - Примейра 21:00 Брага 0 Боавишта 0 П1 1.49 Х 4.40 П2 7.20
Англия - Чемпионшип 21:00 Сток Сити 0 Ковентри Сити 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.85
Испания - Примера 21:00 Бетис 0 Атлетик Б 0 П1 2.00 Х 3.50 П2 4.00
Англия - Чемпионшип 21:00 Уиком Уондерер 0 Бристоль Сити 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.85
Италия - Серия А 21:00 Виртус Болонья 0 Тревизо 0
Германия - Бундеслига 21:30 Хоффенхайм 0 Боруссия М 0 П1 2.75 Х 3.70 П2 2.48
Германия - Бундеслига 21:30 Вердер 0 Майнц 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
Германия - Бундеслига 21:30 Боруссия Д 0 Унион 0 П1 1.54 Х 4.50 П2 6.10
Германия - Бундеслига 21:30 Штутгарт 0 Вольфсбург 0 П1 3.70 Х 4.30 П2 1.88
Англия - Чемпионшип 21:45 Хаддерсфилд Та 0 Барнсли 0 П1 3.70 Х 3.50 П2 2.08
Англия - Чемпионшип 21:45 Лутон Таун 0 Рединг 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
Италия - Серия А 21:45 Удинезе 0 Кальяри 0 П1 2.33 Х 3.20 П2 3.40
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Торино 0 П1 2.45 Х 3.40 П2 3.00
Италия - Серия А 21:45 Ювентус 0 Парма 0 П1 1.22 Х 6.80 П2 14.5
Италия - Серия А 21:45 Специя 0 Интер М 0 П1 8.90 Х 5.30 П2 1.36
Италия - Серия А 21:45 Дженоа 0 Беневенто 0 П1 2.17 Х 3.10 П2 3.90
Италия - Серия А 21:45 Кротоне 0 Сампдория 0 П1 3.20 Х 3.60 П2 2.23
Англия - Чемпионшип 21:45 Бирмингем Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.65 Х 3.00 П2 3.10
Испания - Примера 22:00 Алавес 0 Вильярреал 0 П1 4.70 Х 3.80 П2 1.78
21 апреля 19:40
автор: Виктор Шарафудинов

Магомедов выиграл для России четвертую золотую медаль на чемпионате Европы

В финале спортсмен из Дагестана победил украинца Джелепа.

На чемпионате Европы по борьбе в столице Польши Варшаве завершился турнир борцов вольного стиля в весовой категории до 61 кг.

В финале россиянин Абасгаджи Магомедов досрочно победил украинца Андрея Джелепа (12-2).

В поединках за бронзовые награды борец из Якутии Эдуард Григорьев, выступающий за сборную Польшу, победил болгарина Георгия Вангелова (4-2), а грузин Бека Ломтадзе превзошел азербайджанца Ахмеднаби Гварзатилова (9-7).

Напомним, что вчера, 20 апреля, в первый день финальных поединков сборная России завоевала на чемпионате Европы три золотых и одну серебряную награды, возглавив медальный зачет.

источник: «Советский спорт»
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