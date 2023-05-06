Российских гольфистов допустили до турниров в нейтральном статусе

Руководство Международной федерации гольфа (IGF) приняло решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в международных турнирах в нейтральном статусе, сообщает официальный сайт организации.

Спортсмены смогу принять участие в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом флаги, гимны и символика стран будут для россиян и белорусов запрещены.

Кроме того, к турнирам не допустят спортсменов, которые поддерживают СВО или имеют контракты с военными структурами в России или Белоруссии.

Что касается участия в Олимпийских играх 2024 года, то окончательное решение отложено до решения Международного олимпийского комитета (МОК).