Российских гольфистов допустили до турниров в нейтральном статусе

Руководство Международной федерации гольфа (IGF) приняло решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в международных турнирах в нейтральном статусе, сообщает официальный сайт организации.
Спортсмены смогу принять участие в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом флаги, гимны и символика стран будут для россиян и белорусов запрещены.
Кроме того, к турнирам не допустят спортсменов, которые поддерживают СВО или имеют контракты с военными структурами в России или Белоруссии.
Что касается участия в Олимпийских играх 2024 года, то окончательное решение отложено до решения Международного олимпийского комитета (МОК).
источник: Международная федерация гольфа (IGF)