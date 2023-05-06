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Российских гольфистов допустили до турниров в нейтральном статусе

IGF решила следовать рекомендациям МОК.
06 мая 2023 14:16
автор: Александр Кожевников

Руководство Международной федерации гольфа (IGF) приняло решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в международных турнирах в нейтральном статусе, сообщает официальный сайт организации.

Спортсмены смогу принять участие в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом флаги, гимны и символика стран будут для россиян и белорусов запрещены.

Кроме того, к турнирам не допустят спортсменов, которые поддерживают СВО или имеют контракты с военными структурами в России или Белоруссии.

Что касается участия в Олимпийских играх 2024 года, то окончательное решение отложено до решения Международного олимпийского комитета (МОК).

источник: Международная федерация гольфа (IGF)
Российских гольфистов допустили до турниров в нейтральном статусе
IGF решила следовать рекомендациям МОК.
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