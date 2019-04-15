Евгений Кафельников – о дальнейшей карьере Вудса: Гольф не такой уж легкий вид спорта

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о состоянии известного американского гольфиста Тайгера Вудса.
«Все зависит от его физического состояния. Насколько его тело может справляться с такими нагрузками, которые есть в гольфе. Это не такой уж легкий вид спорта, как кажется по картинке: просто подошел, бьешь и идешь дальше. Нет, это очень энергозатратный вид спорта, требующий крепкого здоровья», – цитирует Кафельникова «СпортМК».
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