Несколько поклонников гольфа пострадали в результате удара молнии на турнире в Атланте (видео) Группа болельщиков пострадала после удара молнии.

По информации The Sun, в Атланте (штат Джорджия, США) пятеро мужчин и одна девушка пострадали в результате удара молнии в дерево, под которым болельщики укрывались от грозы.

Как сообщила пресс-служба турнира, всех пострадавших доставили в больницу, где им была оказана помощь.