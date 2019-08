Несколько поклонников гольфа пострадали в результате удара молнии на турнире в Атланте (видео)

По информации The Sun, в Атланте (штат Джорджия, США) пятеро мужчин и одна девушка пострадали в результате удара молнии в дерево, под которым болельщики укрывались от грозы.

Как сообщила пресс-служба турнира, всех пострадавших доставили в больницу, где им была оказана помощь.

Several spectators were injured after lightning struck at East Lake Golf Club during the Tour Championship.



pic.twitter.com/JUBcMwiX4K