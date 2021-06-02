Турнир по гольфу на льду Байкала пройдет в 2023 году

Одной из основных тем бранча станет потенциал туристического направления Golf in Russia. О гольф-проектах, которые готовит Бурятия, рассказал глава республики Алексей Цыденов.

«Развитие туризма является приоритетом для Республики Бурятия, и спорт обладает огромным туристическим потенциалом. Мы все время находимся в поисках прорывных решений и считаем, что новой точкой роста может стать гольф-турнир на льду Байкала в 2023 году, приуроченный к 100-летию республики.

Рассчитываем, что первый зимний международный гольф-проект проложит путь для нового направления с иностранными туристами премиального класса. Волшебная сторона Байкала – Бурятия обладает уникальными природными, культурно-историческими, гастрономическими и энергетическими ресурсами, знаниями и опытом в гостеприимстве, чтобы стать магнитом для мирового гольф-туризма, привлечь ключевых игроков азиатского тур-рынка», – рассказал глава Бурятии.

Участниками бранча станут министр спорта Олег Матыцин, первый вице-спикер Государственной думы Александр Жуков, губернатор Красноярского края Александр Усс, президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко.

Отметим, что Александр Жуков, Виктор Христенко, Александр Усс также примут участие в турнире Roscongress Golf Cup, который является одной из спортивных традиций ПМЭФ. Мастер-класс для гостей турнира, которые только делают первые шаги в гольфе, проведет старший тренер сборной России Игорь Ивашин.