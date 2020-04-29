Знаменитый американский гольфист извинился за призывы пить русскую водку во время пандемии Джон Дэйли советовал болельщикам распивать бутылку водки каждый день для снижения риска заразиться COVID-19.

54-летний Дэйли - многократный победитель крупнейших турниров по гольфу. Во время пандемии коронавируса пользующийся скандальной репутацией американец записал ролик для гольф-клубов президента США Дональда Трампа, с которым его связывает старая дружба. На видео Дэйли, держа в руке бутылку русской водки, объясняет, что, выпивая такой объем популярного напитка каждый день, можно на 100 процентов защитить себя от заражения.

В результате от Дэйли потребовали принести извинения, что Джон и сделал, отмечая недавно свой день рождения. По словам звезды гольфа, он «пошутил и не предполагал, что кто-то вопримет его совет всерьез». Дэйли считает, что с коронавирусом надо бороться, в том числе, с помощью чувства юмора, «без которого этот мир обречен».