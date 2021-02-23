Тайгер Вудс попал в серьезную аварию и доставлен в больницу

Первый спортсмен-миллиардер в истории Тайгер Вудс попал в автомобильную аварию.

Как сообщает телеканал CNBC, американский гольфист, 15 раз выигрывавший турниры серии «Мэйджор», был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Автомобиль 45-летнего Вудса перевернулся в результате аварии, и Тайгера пришлось извлекать из салона при помощи гидравлических ножниц. Никаких подробностей о состоянии здоровья спортсмена американские СМИ пока не сообщают.

В 2017 году Вудс лечился от алкогольной зависимости.