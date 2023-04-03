Запой в 15 лет и смерть в одиночестве. Трагедия русской олимпийской чемпионки

Спорт порой бывает очень суровым. Елена Наймушина преодолела проблемы со здоровьем и пробилась на самую вершину, победив на домашней Олимпиаде в Москве. Ей восхищалась вся страна и весь мир. Открывались большие перспективы и счастливая жизнь, но гимнастка не выдержала давления, ушла в запой в возрасте 15 лет.

От порока сердца к золоту Олимпиады

Наймушина родилась в вагоне поезда в поселке городского типа Аскиз в Красноярском крае. В первые дни жизни у нее диагностировали порок сердца. Казалось бы, с таким здоровьем ни о каких занятиях спортом не может быть и речи, однако врач, наблюдавший за ней, посоветовал отдать ребенка в гимнастику. Мама Елены Надежда Романовна поначалу отказывалась верить докторам, однако потом все же прислушалась и отправила дочь в школу спортивной гимнастики к семейной паре тренеров Валентину и Татьяне Шевчукам.

Удивительно, но совет врача сработал на все сто процентов. Наймушиной сделали два полноценных медицинских осмотра, ни один из которых не выявил проблем с сердцем. Магическое исцеление. А дальше была стремительная история успеха. В четвертом классе она выиграла Спартакиаду школьников СССР, в 13 лет стала первым в истории советской гимнастики мастером спорта международного класса.

Путь наверх в один прекрасный момент мог прерваться. Дело в том, что мама юной спортсменки нашла себе нового мужчину и намеревалась уехать с ним в Норильск. Маленькая Лена должна была последовать за ними, что означало бы крах карьеры, ведь в Норильске тогда не было достойных школ по спортивной гимнастике. Тренер Наймушиной Татьяна Шевчук неоднократно ходила к ее маме и буквально упрашивала ту оставить ребенка в Красноярске. И ей это удалось. Шевчук приютила Лену у себя и прошла вместе с ней дорогу к мировой славе.

Наймушина отобралась в сборную СССР на домашнюю Олимпиаду. Более того, тренерский штаб сделал ее забойщицей в командных соревнованиях. Колоссальная ответственность для 15-летней девочки, за которой смотрел весь мир и руководство Советского Союза. Подвести было нельзя, не поняли бы. Несмотря на все это, Лена выдержала прессинг и помогла нашей команде стать олимпийскими чемпионами. А ее вольные упражнения под знаменитую «Калинку» заставили трибуны аплодировать стоя.

Тяжелые последствия триумфа

Вот он успех. Вот она слава. Вот она счастливая жизнь. Это должна была быть классическая история успеха, а закончилось все трагедией. Но об этом позже. После окончания Игр Наймушина хотела завершить карьеру, понимая, что еще один олимпийский цикл просто не выдержит. Только вслух об этом она заявила много лет спустя в интервью. А тогда тренеры и руководство советского спорта ждали от нее продолжения банкета. Елена должна была выступить на Кубке мира в Торонто, а до этого появиться на сборах с «Динамо».

Однако она пропала, причем не в фигуральном, а в буквальном смысле. Ее не могли найти ни родные, ни тренеры, ни чиновники от спорта. Оказалось, что Наймушина психологически надломилась, а успокоение пыталась искать в бесконечном количестве алкоголя. Напомним, ей было всего 15 лет. На тех сборах и на Кубке мира в Торонто она все же появилась и даже выиграла в Канаде золото и серебро. Но потом окончательно ушла из спорта.

С одним мужем развелась, другого убили

В 18 лет она вышла замуж за велосипедиста Андриса Зелчи-Личмилиса, уехала с ним в Ригу, родила троих детей (двух мальчиков и девочку) и выглядела счастливой матерью и женой. Елена брала детей с собой на различные показательные выступления и мастер-классы, проходившие по всему миру. Это было обязательным условие ее участия в подобных мероприятиях. Дети, к слову, впоследствии были ей благодарны за то, что уже в таком возрасте увидели мир.

Однако семейной счастье закончилось, случился тяжелый развод с мужем и возвращение в Россию. Дети к тому моменту уже подросли и вскоре разъехались кто куда. Лишь дочка Линда на какое-то время приезжала учиться в старших классах в Россию к матери, но затем вернулась обратно в Ригу к отцу.

Потом Наймушина встретила новую любовь – тренера Сергея Григорьева, с которым переехала в Тулу. Они прожили практически 20 лет вместе душа в душу, но Сергея убили. Елена этого просто не выдержала и с новой силой ударилась в алкоголь, вернувшись в родной Красноярск.

В середине 2010-х к ней домой приезжали журналисты и увидели женщину, которая выглядит гораздо старше 50 лет. Вопросы о пристрастии к спиртному отпали сами собой. К сожалению, и условия проживания были, мягко говоря, далеки от идеала. Наймушина жила в старой облезлой квартире на окраине города, которая разваливалась на глазах.

Стипендии олимпийской чемпионки и региональных выплат хватало на жизнь. Хотя нормальной эту жизнь едва ли можно было назвать. Контакт с ней поддерживала сестра, а дети толком не навещали. Они хотели приехать в гости к маме летом 2017 года, но не успели. Наймушину нашли мертвой в своей квартире. Она легла спать и не проснулась, а врачи диагностировали инсульт во сне. На ее похороны успела приехать лишь дочка, а сыновья не смогли оформить срочную визу из Латвии.