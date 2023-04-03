ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Запой в 15 лет и смерть в одиночестве. Трагедия русской олимпийской чемпионки

Жизнь приготовила тяжелейшую судьбу для любимицы миллионов болельщиков.
Запой в 15 лет и смерть в одиночестве. Трагедия русской олимпийской чемпионки
03 апреля 2023 09:00
автор: Алексей Колесниченко

Спорт порой бывает очень суровым. Елена Наймушина преодолела проблемы со здоровьем и пробилась на самую вершину, победив на домашней Олимпиаде в Москве. Ей восхищалась вся страна и весь мир. Открывались большие перспективы и счастливая жизнь, но гимнастка не выдержала давления, ушла в запой в возрасте 15 лет.

От порока сердца к золоту Олимпиады

Наймушина родилась в вагоне поезда в поселке городского типа Аскиз в Красноярском крае. В первые дни жизни у нее диагностировали порок сердца. Казалось бы, с таким здоровьем ни о каких занятиях спортом не может быть и речи, однако врач, наблюдавший за ней, посоветовал отдать ребенка в гимнастику. Мама Елены Надежда Романовна поначалу отказывалась верить докторам, однако потом все же прислушалась и отправила дочь в школу спортивной гимнастики к семейной паре тренеров Валентину и Татьяне Шевчукам.

Удивительно, но совет врача сработал на все сто процентов. Наймушиной сделали два полноценных медицинских осмотра, ни один из которых не выявил проблем с сердцем. Магическое исцеление. А дальше была стремительная история успеха. В четвертом классе она выиграла Спартакиаду школьников СССР, в 13 лет стала первым в истории советской гимнастики мастером спорта международного класса.

Путь наверх в один прекрасный момент мог прерваться. Дело в том, что мама юной спортсменки нашла себе нового мужчину и намеревалась уехать с ним в Норильск. Маленькая Лена должна была последовать за ними, что означало бы крах карьеры, ведь в Норильске тогда не было достойных школ по спортивной гимнастике. Тренер Наймушиной Татьяна Шевчук неоднократно ходила к ее маме и буквально упрашивала ту оставить ребенка в Красноярске. И ей это удалось. Шевчук приютила Лену у себя и прошла вместе с ней дорогу к мировой славе.

Наймушина отобралась в сборную СССР на домашнюю Олимпиаду. Более того, тренерский штаб сделал ее забойщицей в командных соревнованиях. Колоссальная ответственность для 15-летней девочки, за которой смотрел весь мир и руководство Советского Союза. Подвести было нельзя, не поняли бы. Несмотря на все это, Лена выдержала прессинг и помогла нашей команде стать олимпийскими чемпионами. А ее вольные упражнения под знаменитую «Калинку» заставили трибуны аплодировать стоя.

Тяжелые последствия триумфа

Вот он успех. Вот она слава. Вот она счастливая жизнь. Это должна была быть классическая история успеха, а закончилось все трагедией. Но об этом позже. После окончания Игр Наймушина хотела завершить карьеру, понимая, что еще один олимпийский цикл просто не выдержит. Только вслух об этом она заявила много лет спустя в интервью. А тогда тренеры и руководство советского спорта ждали от нее продолжения банкета. Елена должна была выступить на Кубке мира в Торонто, а до этого появиться на сборах с «Динамо».

Однако она пропала, причем не в фигуральном, а в буквальном смысле. Ее не могли найти ни родные, ни тренеры, ни чиновники от спорта. Оказалось, что Наймушина психологически надломилась, а успокоение пыталась искать в бесконечном количестве алкоголя. Напомним, ей было всего 15 лет. На тех сборах и на Кубке мира в Торонто она все же появилась и даже выиграла в Канаде золото и серебро. Но потом окончательно ушла из спорта.

С одним мужем развелась, другого убили

В 18 лет она вышла замуж за велосипедиста Андриса Зелчи-Личмилиса, уехала с ним в Ригу, родила троих детей (двух мальчиков и девочку) и выглядела счастливой матерью и женой. Елена брала детей с собой на различные показательные выступления и мастер-классы, проходившие по всему миру. Это было обязательным условие ее участия в подобных мероприятиях. Дети, к слову, впоследствии были ей благодарны за то, что уже в таком возрасте увидели мир.

Однако семейной счастье закончилось, случился тяжелый развод с мужем и возвращение в Россию. Дети к тому моменту уже подросли и вскоре разъехались кто куда. Лишь дочка Линда на какое-то время приезжала учиться в старших классах в Россию к матери, но затем вернулась обратно в Ригу к отцу.

Потом Наймушина встретила новую любовь – тренера Сергея Григорьева, с которым переехала в Тулу. Они прожили практически 20 лет вместе душа в душу, но Сергея убили. Елена этого просто не выдержала и с новой силой ударилась в алкоголь, вернувшись в родной Красноярск.

В середине 2010-х к ней домой приезжали журналисты и увидели женщину, которая выглядит гораздо старше 50 лет. Вопросы о пристрастии к спиртному отпали сами собой. К сожалению, и условия проживания были, мягко говоря, далеки от идеала. Наймушина жила в старой облезлой квартире на окраине города, которая разваливалась на глазах.

Стипендии олимпийской чемпионки и региональных выплат хватало на жизнь. Хотя нормальной эту жизнь едва ли можно было назвать. Контакт с ней поддерживала сестра, а дети толком не навещали. Они хотели приехать в гости к маме летом 2017 года, но не успели. Наймушину нашли мертвой в своей квартире. Она легла спать и не проснулась, а врачи диагностировали инсульт во сне. На ее похороны успела приехать лишь дочка, а сыновья не смогли оформить срочную визу из Латвии.

источник: «Советский спорт»
Запой в 15 лет и смерть в одиночестве. Трагедия русской олимпийской чемпионки
Запой в 15 лет и смерть в одиночестве. Трагедия русской олимпийской чемпионки
Жизнь приготовила тяжелейшую судьбу для любимицы миллионов болельщиков.
03.04.2023 09:00
Спортивная гимнастика
автор: Алексей Колесниченко
«Спасибо всем за такой классный турнир!»
«Спасибо всем за такой классный турнир!»
Спартакиада вышла на финишную прямую. Последний из видов спорта в программе - спортивная гимнастика - принимает гостей в Казани.
30.09.2022 13:00
Спортивная гимнастика
автор: Ярослав Николаев
«Такого уровня турниров у нас еще не было!» Спартакиада привлекла огромное количество поклонников
«Такого уровня турниров у нас еще не было!» Спартакиада привлекла огромное количество поклонников
Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года продолжается. В турнире по спортивной гимнастике планируется участие сильнейших гимнастов страны. А спортсмены, уже закончившие выступления, делятся впечатлениями о высоком уровне организации.
26.09.2022 12:07
Спортивная гимнастика
автор: Ярослав Николаев
Никита Нагорный: пицца, подтягивания, деньги и рост
Никита Нагорный: пицца, подтягивания, деньги и рост
Знаменитый российский гимнаст – о фирменном тройном сальто, пути к олимпийскому золоту и первой любви.
19.05.2022 21:41
Спортивная гимнастика
Светлана Хоркина: Хочу, чтобы мое имя работало на благо спорта
Светлана Хоркина: Хочу, чтобы мое имя работало на благо спорта
Светлана Хоркина ответила на вопросы, связанные с ее текущей работой и с теми соревнованиями, к организации которых прославленная спортсменка имеет отношение.
25.04.2022 16:53
Спортивная гимнастика
День Z. Скандал на награждении призеров с участием россиянина и украинца
День Z. Скандал на награждении призеров с участием россиянина и украинца
На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе российский гимнаст Иван Куляк вышел на церемонию награждения с символом спецоперации на груди.
06.03.2022 18:59
Спортивная гимнастика
автор: Олег Чикирис
Абсолютный ангел. Ангелина Мельникова - абсолютная чемпионка мира
Абсолютный ангел. Ангелина Мельникова - абсолютная чемпионка мира
Впервые с 2010 года российская гимнастка стала чемпионкой мира в личном многоборье.
21.10.2021 16:38
Спортивная гимнастика
автор: Олег Чикирис
Оставьте Далалояна в покое: он прав, а Винер оскорбила всю страну
Оставьте Далалояна в покое: он прав, а Винер оскорбила всю страну
Реплика по мотивам нашумевшего интервью Артура Далалояна и реакции на него.
03.10.2021 14:52
Спортивная гимнастика
автор: Олег Чикирис
Спортсмены-долгожители. Разбираемся, добавляет ли спорт здоровья или губит его
Спортсмены-долгожители. Разбираемся, добавляет ли спорт здоровья или губит его
Вопрос, стоит ли заниматься спортом профессионально, всегда интересовал людей. Мы нашли на него ответ.
26.07.2021 14:58
Спортивная гимнастика
автор: Юрий Гущо
Остановил машину и застрелился. Экс-тренер сборной США покончил с собой
Остановил машину и застрелился. Экс-тренер сборной США покончил с собой
Экс-главный тренер сборной США по гимнастике Джон Геддерт, обвиненный в торговле людьми и сексуальном насилии, покончил с собой.
27.02.2021 14:04
Спортивная гимнастика
автор: Степан Охотников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика