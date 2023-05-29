Легенда советской гимнастики стала бомжом. Олимпийская чемпионка продала медаль ради бутылки водки

Всемирная известность часто несет за собой плачевные последствия. На совсем юных спортсменов обрушивается запредельное внимание, с которым они не в силах совладать. Кто-то проходит через это испытание и учится правильно использовать популярность. Но есть и те, для кого она оказывается губительной.

Гимнастка Елена Наймушина уже в 15 лет стала звездой московской олимпиады 1980 года, где она принесла в копилку СССР золотую медаль и моментально стала народной любимицей. Однако вскоре девушка неожиданно завершила свою профессиональную карьеру, начала выпивать и употреблять запрещенные вещества. Некогда главная спортсменка страны превратила свою жизнь в настоящий ад.

Спорт с риском для жизни

Наймушина пришла в гимнастику в 6 лет. Мама, Надежда Романовна, отдала ее туда по рекомендации врачей, девочка родилась с врожденным пороком сердца. Правда, медики были против профессионального спорта, но мать была уверена в спортивных задатках своего ребенка. Даже первый тренер Наймушиной по спортивной гимнастике предупреждала о возможных негативных последствиях.

Повторные обследования показали, что занятия спортивной гимнастикой не принесли девочке вреда. И очень скоро болезнь осталась лишь неприятным воспоминанием для будущей чемпионки.

Источник фото: РИА Новости

Карьера могла закончиться, так и не начавшись

Вскоре Наймушина перешла к тренеру Татьяне Шевчук, с которой она начала добиваться первых значимых результатов. В 8 лет девочка уже стала первой на соревнованиях Красноярского края. Но года спустя маму Елены перевели из Красноярска в Норильск. Спортивная карьера Лены оказалась под угрозой. Ситуацию спасла тренер нашей героини. Шевчук сумела убедить маму оставить дочь в Красноярске, параллельно предложив подопечной крышу над головой в своей квартире.

«Ее мама уехала, а Леночка осталась. Она жила у меня четыре года. Моя мама отводила ее в школу, которая была достаточно далеко, а потом я забирала ее на тренировку. Способная, двигательная, коммуникабельная, очень легкая в тренировках. Координация и смелость — на 100 баллов. Как маму она меня не воспринимала, скорее, как сестру. Делилась со мной всем сокровенным», — вспоминала Шевчук в интервью с «Чемпионатом».

Триумф на Олимпийских играх

Мама приняла верное решение, когда оставила Елену с ее тренером. Уже к 13 годам Наймушина стала победительницей всесоюзной спартакиады, а затем - самой юной обладательницей звания мастера спорта международного класса в истории СССР. Уже через год, в 1979-м, она впервые выступила на взрослом чемпионате мира в командном многоборье и завоевала там серебряную медаль. Наймушина закрепилась в сборной и без каких-либо проблем была отобрана для участия на Олимпийских играх в Москве.

На совсем ещё юную спортсменку свалилась огромная ответственность. Руководство СССР признавало только одно место в медальном зачете – первое. Требования ко всем спортсменам были запредельно высокие. Вдобавок ко всему Елене была отведена миссия забойщика, её попытки были первыми из всей команды. Наймушина полностью оправдала возложенные надежды, выступила без единой помарки и завоевала золото.

Источник фото: РИА Новости

«Я великолепно отработала на бревне, немножко хуже — на брусьях. У меня слабоваты кисти рук, но в целом получилось неплохо. Последний вид программы — вольные упражнения. Прохожу первую акробатику, вторую, улыбаюсь во весь рот, смотрю на судей, заигрываю с ними. Третья акробатика была самой сложной: рандат, фляк, двойное сальто согнувшись. Приземлилась на ноги — ощущение счастья, ни усталости, ни напряжения», — вспоминала она.

Угрозы партии

После триумфа на Олимпийских играх Наймушина стала всенародной любимицей. Ее фото не сходили с первых полос отечественной спортивной прессы, плюс, её фото стало главным на афишах выступления российских спортсменов на Западе. А в родном Красноярске ей выделили трехкомнатную квартиру и служебный автомобиль. Пик славы любого советского спортсмена.

Однако продолжать карьеру спортсменка не планировала. После Олимпиады она перестала приезжать в расположение сборной и не отвечала звонки. Ситуация осложнялась тем, что гимнастка уже была заявлена на грядущий Кубок мира, который должен был пройти в Торонто. Партийное руководство, разумеется, отыскало Наймушину. С ней была проведена жёсткая беседа, ей даже пытались вменить государственную измену. Елена вынуждена была ехать на турнир в Канаду. Там она без особой подготовки взяла две медали: золотую и серебряную.

Источник фото: РИА Новости

«Запугали насмерть, довели до слез и выдавили обещание вернуться в сборную. Я попробовала, но ничего хорошего из этого не вышло», — рассказывала уже после развала СССР Наймушина.

Трагедия и смерть

Последствия этого триумфа тяжело отразились на психике 15-летней девушки. После Кубка мира она зачастила с приёмом алкоголя, забросила тренировки и дошла до употребления запрещённых законом веществ. Ни о каких соревнованиях речь уже не шла. Губительное пристрастие могло привести к трагедии уже тогда, но нашёлся парень, который сумел вытащить её из этой трясины. Им стал латвийский велосипедист Андрис Зелчи-Личмилис. Он сделал предложение возлюбленной, которой к тому моменту было уже 18 лет. Пара перебралась в Ригу, где у них родились трое детей (мальчики Тома, Филипп и девочка Линда).

Много лет пара жила душа в душу, но пагубная привычка Елены вернулась. На пятнадцатом году совместной жизни семья распалась. Причина банальна и страшна – Наймушина снова ушла в длительный запой. Муж отсудил у неё мальчишек, а Линда отправилась с ней в Москву. На тот момент ей было 11 лет. На родине Елена во второй раз вышла замуж. Избранником оказался Сергей Григорьев. Они познакомились, когда Елена привела в его группу Линду. Новая любовь придала женщине сил, по ее настоянию она также стала тренировать и отказалась от алкоголя.

Источник фото: спортивная школа Олимпийского резерва имени В.А.Шевчука

Увы, счастье пары разрушила страшная трагедия. Сергей погиб в автомобильной аварии уже через год после свадьбы. Елена окончательно опустила руки, еще немного пожила в Москве и продолжала работать, но ее зависимость вынудила руководство школы уволить бывшую чемпионку.

В тот момент бывший муж забрал у Елены дочь, ее последнюю отдушину на этом свете. Ей ничего не оставалась, как вернуться в Красноярск, где она поселилась с матерью в однокомнатной квартире. Там обе женщины каждый день выпивали и постепенно опускались на социальное дно. К проблемам с алкоголем добавились запрещенные вещества.

Источник фото: спортивная школа Олимпийского резерва имени В.А.Шевчука

Из-за многочисленных долгов и кредитов Наймушина продала квартиру, свою олимпийскую медаль и почти все свои личные вещи. Елена стала бездомной и ночевала, где придется. В основном это были притоны, ночлежки и помойки.

Наймушина скончалась в 2017 году, когда ей было 52 года. Женщина к тому моменту многие годы не общалась со своими детьми, которые отказались от неё. На похоронах была лишь ее младшая дочь Линда. Лишь она нашла в себе силы и прилетела проститься со своей мамой.