Цена мгновений. Советская гимнастка осталась парализованной, неудачно выполнив элемент

Сегодня исполнилось бы 63 года Елене Мухиной — гимнастке, которая могла бы стать главной звездой Олимпийских Игр в Москве, но судьба распорядилась иначе. Роковой день 3 июля 1980 года разделил жизнь Мухиной на две части — «до» и «после». «До» была тяжёлая работа до изнеможения, а после — боль, страх, смирение и принятие того факта, что она уже никогда не сможет ходить.
Тяжёлое детство
Юные годы Лены Мухиной были самым настоящим кошмаром. Когда девочке не было и трёх лет,её мама погибла в пожаре, который произошёл по вине пьяного отца. Сам же отец после случившейся трагедии быстро нашёл другую женщину и оставил Лену бабушке. Но у девочки была мечта — она хотела стать спортсменкой, покорять спортивные арены, сердца людей и слушать гимн родной страны в свою честь.
Выбор Мухиной остановился на гимнастике. В спортивную школу она бежала с куда большим удовольствием, чем на уроки математики и русского языка. Тренеры поражались работоспособности этой хрупкой с виду девчушки. Когда Лене было четырнадцать лет, она вместе со своим первым тренером Александром Эглитом перешла в ЦСКА, где её заметил Михаил Клименко. Михаил до этого работал только с мужчинами, но увидев юную гимнастку, предложил ей тренироваться у него. Не боявшаяся нагрузок и изнурительных тренировок Елена стала настоящей находкой для Клименко. Она пыталась усовершенствовать даже сложнейшую «петлю Корбут» — элемент, который сейчас запрещён из-за опасности его выполнения.
Рассматривался даже вариант с её выступлением в Монреале, но полученная травма привела к тому, что с олимпийским дебютом было решено повременить. Тем более, что следующие Игры должны были проходить в Москве. И уж там Мухина должна была выложить на стол все свои козыри.
Роковой день
До главного старта четырёхлетия оставались считанные недели. Мухина по настоянию Клименко включила в свою программу сложнейший элемент — так называемое сальто Томаса, которое до неё исполняли только мужчины. К этому моменту она уже была трёхкратной чемпионкой мира и четырёхкратной победительницей чемпионата Европы. Поэтому даже самые опасные элементы она выполняла бесстрашно, зная, что только самая сильная программа позволит добиться победы на главном старте жизни.
После того, что произошло, кто-то винил Михаила Клименко, многие говорили о том, что к трагедии привела недолеченная травма ноги. Так или иначе, завершая упражнение и выполняя кувырок, Елена не докрутила элемент и приземлилась головой в пол. Сразу стало понятно, что произошло что-то страшное. Но врачей нужной квалификации не нашлось во всём Минске, а когда за дело взялись московские врачи, было ясно, что время безвозвратно потеряно.
26 лет мучений
Врачи отводили Мухиной после полученной травмы год-два жизни. Но Елена не сдавалась, научившись сидеть в кресле, самостоятельно есть и даже получила высшее образование. Впоследствии Елена вспоминала: «Я хотела уйти из спорта ещё после чемпионата мира в Страсбурге, чувствовала себя загнанной лошадью. Больше всего хотелось лежать — и чтобы меня никто не трогал. Теперь я лежу — но какой ценой». Президент МОК Хуан Антонио Самаранч вручил Елене Олимпийский орден, вскоре она получила диплом института физкультуры. Но с заветной мечтой вновь встать на ноги пришлось проститься. Подруги по команде навещали Мухину и помогали ей в быту. Не приходил только Клименко, вскоре после трагедии покинувший страну. Да и что он мог сказать своей лучшей ученице, возможно, пострадавшей по его вине. Елена Мухина умерла 22 декабря 2006 года, навсегда оставшись в памяти любителей спорта примером несгибаемой воли к жизни даже в самых ужасных обстоятельствах.