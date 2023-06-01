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Цена мгновений. Советская гимнастка осталась парализованной, неудачно выполнив элемент

Елена Мухина, получив тяжелейшую травму, боролась за жизнь ещё двадцать шесть лет.
Цена мгновений. Советская гимнастка осталась парализованной, неудачно выполнив элемент
01 июня 2023 22:29
автор: Владимир Лазарев
автор фото: РИА Новости

Сегодня исполнилось бы 63 года Елене Мухиной — гимнастке, которая могла бы стать главной звездой Олимпийских Игр в Москве, но судьба распорядилась иначе. Роковой день 3 июля 1980 года разделил жизнь Мухиной на две части — «до» и «после». «До» была тяжёлая работа до изнеможения, а после — боль, страх, смирение и принятие того факта, что она уже никогда не сможет ходить.

Тяжёлое детство

Юные годы Лены Мухиной были самым настоящим кошмаром. Когда девочке не было и трёх лет,её мама погибла в пожаре, который произошёл по вине пьяного отца. Сам же отец после случившейся трагедии быстро нашёл другую женщину и оставил Лену бабушке. Но у девочки была мечта — она хотела стать спортсменкой, покорять спортивные арены, сердца людей и слушать гимн родной страны в свою честь.

Архив "Советского спорта"

Выбор Мухиной остановился на гимнастике. В спортивную школу она бежала с куда большим удовольствием, чем на уроки математики и русского языка. Тренеры поражались работоспособности этой хрупкой с виду девчушки. Когда Лене было четырнадцать лет, она вместе со своим первым тренером Александром Эглитом перешла в ЦСКА, где её заметил Михаил Клименко. Михаил до этого работал только с мужчинами, но увидев юную гимнастку, предложил ей тренироваться у него. Не боявшаяся нагрузок и изнурительных тренировок Елена стала настоящей находкой для Клименко. Она пыталась усовершенствовать даже сложнейшую «петлю Корбут» — элемент, который сейчас запрещён из-за опасности его выполнения.

Архив "Советского спорта"

Рассматривался даже вариант с её выступлением в Монреале, но полученная травма привела к тому, что с олимпийским дебютом было решено повременить. Тем более, что следующие Игры должны были проходить в Москве. И уж там Мухина должна была выложить на стол все свои козыри.

Роковой день

До главного старта четырёхлетия оставались считанные недели. Мухина по настоянию Клименко включила в свою программу сложнейший элемент — так называемое сальто Томаса, которое до неё исполняли только мужчины. К этому моменту она уже была трёхкратной чемпионкой мира и четырёхкратной победительницей чемпионата Европы. Поэтому даже самые опасные элементы она выполняла бесстрашно, зная, что только самая сильная программа позволит добиться победы на главном старте жизни.

Архив "Советского спорта"

После того, что произошло, кто-то винил Михаила Клименко, многие говорили о том, что к трагедии привела недолеченная травма ноги. Так или иначе, завершая упражнение и выполняя кувырок, Елена не докрутила элемент и приземлилась головой в пол. Сразу стало понятно, что произошло что-то страшное. Но врачей нужной квалификации не нашлось во всём Минске, а когда за дело взялись московские врачи, было ясно, что время безвозвратно потеряно.

26 лет мучений

Архив "Советского спорта"

Врачи отводили Мухиной после полученной травмы год-два жизни. Но Елена не сдавалась, научившись сидеть в кресле, самостоятельно есть и даже получила высшее образование. Впоследствии Елена вспоминала: «Я хотела уйти из спорта ещё после чемпионата мира в Страсбурге, чувствовала себя загнанной лошадью. Больше всего хотелось лежать — и чтобы меня никто не трогал. Теперь я лежу — но какой ценой». Президент МОК Хуан Антонио Самаранч вручил Елене Олимпийский орден, вскоре она получила диплом института физкультуры. Но с заветной мечтой вновь встать на ноги пришлось проститься. Подруги по команде навещали Мухину и помогали ей в быту. Не приходил только Клименко, вскоре после трагедии покинувший страну. Да и что он мог сказать своей лучшей ученице, возможно, пострадавшей по его вине. Елена Мухина умерла 22 декабря 2006 года, навсегда оставшись в памяти любителей спорта примером несгибаемой воли к жизни даже в самых ужасных обстоятельствах.

источник: «Советский спорт»
Цена мгновений. Советская гимнастка осталась парализованной, неудачно выполнив элемент
Цена мгновений. Советская гимнастка осталась парализованной, неудачно выполнив элемент
Елена Мухина, получив тяжелейшую травму, боролась за жизнь ещё двадцать шесть лет.
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