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Пируэты на дне стакана. Пьянство довело олимпийскую чемпионку до тюрьмы и забвения

После главной победы в своей жизни Зинаида Воронина так и не смогла справиться с пагубной тягой к алкоголю.
Пируэты на дне стакана. Пьянство довело олимпийскую чемпионку до тюрьмы и забвения
07 июня 2023 14:30
автор: Владимир Лазарев
автор фото: РИА Новости

Олимпийское золото, всемирная слава и любящий муж, преданный любимому делу. Об этом мечтает любая девочка, в совсем юном возрасте приходящая в спортивную секцию. Всё это было у Зинаиды Ворониной, которую гимнастический мир запомнил как Дружинину — и что стало виной печального финала её жизни — генетика, неумение решать проблемы за пределами помоста или что-то другое — не могла ответить даже она сама.

Жизненная модель

Мать Зины Дружининой злоупотребляла алкоголем на протяжении всей жизни. Поэтому единственным светлым пятном в детстве девочки стал спорт. На обычном школьном уроке физкультуры её заметила тренер по спортивной гимнастике Антонина Левшевич и предложила ей приходить на тренировки. Казалось бы — вот он, шанс для простой девчонки из Йошкар-Олы вырваться из беспросветного мрака будней. Но Зинаида едва не упустила его в самом начале.

Источник фото: РИА Новости

Выиграв несколько турниров, юная гимнастка с присущим этому возрасту максимализмом решила, что достигла совершенства и едва не покинула секцию. Как Зина представляла себе дальнейшую жизнь вне спорта, было известно только ей одной. Но в итоге Левшевич с трудом уговорила строптивую ученицу продолжать заниматься. Дальше последовал переезд в Москву, где Дружинина очень быстро достигла статуса кандидата в сборную СССР. И уже тогда начались первые тревожные звоночки, касающиеся соблюдения спортивного режима.

Миг славы

С первого своего чемпионата мира в Дортмунде она привезла две медали — серебро и бронзу. Да, первой стать не удалось, но её право через два года поехать в Мехико на главный старт четырёхлетия не подлежало сомнению. На тех Играх Зинаида стала олимпийской чемпионкой в команде и второй в многоборье, добавив к этому две бронзовые награды в отдельных видах.

Её мужем стал Михаил Воронин — ещё один герой гимнастического турнира в мексиканской столице. Год спустя у них родился сын Дмитрий.

Источник фото: РИА Новости

После выхода из декрета Воронина отправилась на чемпионат мира в Любляну и привезла оттуда ещё четыре медали, одна из них — золотая.

Источник фото: РИА Новости

После этого успеха пристрастие Зинаиды к алкоголю стало стремительно выходить из-под контроля. Михаил терпел два года и всё-таки решился на развод. Сын остался жить с отцом, а жизнь Ворониной окончательно покатилась под откос.

Вниз по жизненной лестнице

В 1980 году Зинаиду ожидал ещё один удар. На домашних Олимпийских Играх она могла быть кем угодно — от почётного гостя до члена штаба команды. Но компетентные органы, понаблюдав за образом жизни прославленной в прошлом спортсменки, приняли решение выслать её за 101-й километр, наряду с преступниками, бродягами и другими «асоциальными элементами, которым не место в олимпийской столице».

Источник фото: РИА Новости

Дальше в жизни Ворониной была тюрьма — она была поймана на краже. Всё могло закончиться ещё тогда, но судьба дала ей ещё один шанс. В подмосковной Балашихе её приняли на работу на литейно-механический завод. Но с него пришлось уйти в 1992 году.

Последние годы жизни Зинаиды во многом овеяны тайной. Несколько раз её находили-таки журналисты, но все попытки взять конструктивное интервью сводились к её жалобам на судьбу.

Источник фото: РИА Новости

Умерла Воронина в одиночестве — её тело нашли в балашихинской квартире ориентировочно спустя две недели после смерти. Последние почести Зинаиде отдали в родной Йошкар-Оле, узнав о кончине прославленной землячки. Её именем была названа одна из спортивных школ города — грустная память о воздушной Зине Дружининой когда-то заставлявшей рукоплескать спортивные арены мира.

источник: «Советский спорт»
Пируэты на дне стакана. Пьянство довело олимпийскую чемпионку до тюрьмы и забвения
Пируэты на дне стакана. Пьянство довело олимпийскую чемпионку до тюрьмы и забвения
После главной победы в своей жизни Зинаида Воронина так и не смогла справиться с пагубной тягой к алкоголю.
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