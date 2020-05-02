«Таскали за волосы и смеялись над моей грудью». Гимнастка рассказала об унижениях в сборной США

ОТ ВРАЧА-ПЕДОФИЛА К ТРЕНЕРУ-ИЗВЕРГУ

Репутация федерации спортивной гимнастики США подмочена давно. Еще не утих скандал вокруг бывшего врача олимпийской сборной Ларри Нассара, который в 2018 году был приговорен к пожизненному тюремному заключению за то, что на протяжении 30 (!) лет домогался и растлевал несовершеннолетних гимнасток. От доктора-педофила пострадали почти 200 спортсменок.

И вот – очередное громкое дело. В данном случае до тюрьмы не дошло, но свои восемь лет отстранения от профессиональной деятельности 42-летняя Мэгги Хейни получила. До 2016 года эта женщина считалась вполне успешным специалистом. Пока ее бывшие подопечные не обвинили ее в преступной методике тренировок, основанной на унижении человеческого достоинства, издевательствах физического и психологического характера.

Одной из пострадавших стала лучшая ученица Хейни – Лори Эрнандес, которая завоевала в олимпийском Рио золото в командном зачете и серебро в упражнениях на бревне. Интересно, что дело в отношении Хейни федерация открыла лишь спустя три года после первых жалоб, в 2019-м. А 29 апреля 2020-го, в минувшую пятницу, был, наконец объявлен итоговый вердикт. Тренера дисквалифицировали на два олимпийских цикла.

Сразу после этого с Эрнандес встретились журналисты The New York Times и раскрутили девушку на откровения. Благо за последние несколько лет она научилась уверенно держаться перед камерой. Лори приобрела огромную популярность в Штатах благодаря победе в «Танцах со звездами». Сейчас ее постоянно зовут на различные шоу, она даже озвучивает мультфильмы…

Глядя на эту улыбающуюся, раскованную красотку невозможно поверить, что еще сравнительно недавно ее жизнь напоминала настоящий ад. И этот ад продолжался больше десяти лет… Вот некоторые самые яркие фрагменты из интервью Эрнандес The New York Times.

О ВОСПРИЯТИИ МЕТОДОВ ХЕЙНИ

- Когда я была подростком, я и не знала, что тренер может быть другим. Мне казалось, что я всего этого заслуживаю. Меня обзывали последними словами при всех, высмеивали мою внешность, оставляли одну в пустом холодном зале, что приводило к депрессии и пищевым расстройствам, но я продолжала терпеть, считая это нормой. Ведь к моим подругам Хейни относилась примерно так же. И я бы ни за что не рассказала обо всем маме, если бы она сама случайно не услышала диалог двух других гимнасток, которые смеялись, вспоминая, как тренер таскал меня за волосы.

О РОЛИ ВАНДЫ ЭРНАНДЕС

- Именно после того случая мама Ванда позвонила Хейни и сказала, что та больше со мной не работает. И объяснила мне, что ничего нормального в происходившем не было. Что я должна бороться за свои права, не позволять никому себя унижать. Тогда-то я рассказала ей обо всем остальном, приведя ее в ужас. В 2018 году мама переговорила с президентом Международной федерации спортивной гимнастики Моринари Ватанабэ, без вмешательства которого дело наверняка замяли бы. Американская федерация после наших первых обращений в 2016-м никаких шагов не предпринимала.

ОБ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАХ

До того, как попасть к Хейни, я была веселой и общительной девочкой. Мне тогда было 5 лет. И только сейчас я понимаю, к каким переменам привели тренировки Нью-Джерси. Страшный сон продолжался больше десяти лет, когда я не замечала, как плачу по утрам от одной мысли, что придется опять подвергаться издевательствам в спортзале. Со стороны этого всего никто не видел. Хейни строго-настрого запрещала присутствовать на тренировках родителям. Она смеялась, когда мы плакали. А когда кто-то все-таки пожаловался близким, нам назначили сверхурочные занятия… Самое большое наслаждение тренеру доставляло высмеять твой внешний вид. Помню, как она на весь зал, чтобы все слышали, крикнула мне: «Посмотрите, какая она грудастая». Я начала носить два спортивных бюстгальтера, чтобы скорректировать грудь. Хейни любила посмеяться и над якобы лишним весом, хотя это были естественные физиологические изменения. Мы доводили себя до рвоты, чтобы очистить организм.

ОБ ОЛИМПИАДЕ В РИО

При подготовке к Играм-2016 я при падении с бревна сломала ростовую пластинку на запястье. Это была дикая боль. Но Хейни говорила, чтобы я не притворялась, не жаловалась, а продолжала работать. Такой же была ее реакция, когда я вывихнуло колено на тренировочном сборе. А ведь мне пришлось делать операцию… На самой Олимпиаде я выступала с надрывом мышц живота. Я все равно счастлива, что удалось побывать на Играх и завоевать две медали. Но сейчас мне кажется, что я заплатила за это слишком высокую цену...

Добавим, что адвокаты Хейни обещали подать апелляцию на вердикт федерации спортивной гимнастики США. Однако шансов обжаловать 8-летнюю дисквалификацию тренера практически нет. Что касается Эрнандес, то она не оставила спорт и сейчас тренируется под руководством Дженни Джанг и Хауи Лян. Ее цель – выступить на Олимпиаде в Токио в 2021 году.