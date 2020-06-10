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Артур Далалоян: Я прикрыл людям жопу. И меня отстранили от сборной
10 июня 19:28
автор: Григорьевская Юлия

Артур Далалоян: Я прикрыл людям жопу. И меня отстранили от сборной

Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике рассказал, за что его исключили из сборной России. Но не только об этом.

«ТЯЖЕЛО ДРУЖИТЬ, КОГДА ВЫ – СОПЕРНИКИ»

- Вы победили в личном многоборье на ЧМ-2018 в Дохе. Никита Нагорный – на ЧМ-2019 в Штутгарте. Вы с ним дружите и являетесь фаворитами Олимпиады. Однако есть пример, когда Алина Загитова и Евгения Медведева вместе готовились к Играм в Пхенчхане, а потом рассорились из-за результата. Можно ли допустить, что кто-то из вас берет золото, а кто-то серебро, и ваша дружба тут же исчезает? – первый вопрос Артуру.
- Интересная тема. Я не знал, что Медведева и Загитова разругались из-за медалей. Я думаю, что мы с Никитой ни в коем случае не поссоримся. Хотя тяжело дружить, когда на соревнованиях мы соперники. Но у нас такой вид спорта, когда все зависит только от тебя. От того, сколько ты вложишь и насколько правильный подход найдешь, сколько правильной и нужной работы проделаешь, для того, чтобы показать себя на соревнованиях – вот от этого все и зависит. Наш вид спорта предполагает не то, кто кого побьет, а кто трудолюбивее, хитрее, умнее.

- Что предпочтете: дружбу с Нагорных или все последующие олимпийские медали?
- Медали. Однозначно. Спорт – это не только развлечение для меня. С гимнастикой я познакомился раньше, чем с Никитой, и она мне больше дала. Благодаря гимнастике я сейчас имею семью и кормлю ее.

- Вы попали в сборную в 13 лет, показывали высокие результаты, но в 15 лет вас отстранили от команды. Что вы такого натворили?
- Я так не люблю этот вопрос… Уже тысячу раз хотел от этого откреститься…. Но сейчас скажу по-честному. На самом деле я прикрыл жопу множеству людей. И за это меня отстранили.

- Что случилось? Давайте подробности!
- Мне даже на «Вечернем Урганте» задавали этот вопрос, и мне так неприятно было это обсуждать… Я пытался отшутиться, как мог. Но сейчас могу сказать, что прикрыл задницу множеству людей за тот вечер, а сам в итоге оказался крайним. Не могут же взять и исключить из сборной всех, кто тогда в этом месте присутствовал... В общем, была вечеринка. И да, она проходила в моем номере. Только из этих соображений выгнали именно меня. И я остался крайним. Но я поступил как настоящий джентльмен - ни на кого не настучал, ни про кого плохого слова не сказал. Меня отчислили – хорошо ребята, я пошел, год побуду без сборной, сделаю выводы, и дальше буду тренироваться и работать. Вот и все.

«СЕЙЧАС ЕСТЬ ВРЕМЯ ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ»

- Тренировки сборной России уже в самом разгаре, а вы в отпуске. Что происходит?
- Вы хотите о грустной теме поговорить?

- Если бы хотели о грустном, спросили бы про Михаила Ефремова.
- Я, кстати, посмотрел видео аварии. На то, в каком он был состоянии, когда выходил из машины. Это ужас! Хочется перекреститься, чтобы не встретить на дороге такого попутчика.

- Так почему не тренируетесь?
- Были травмы. С начала года начал подготовку, восстановление. А когда восстанавливаешься, каждый раз встречаешься с новыми проблемами, когда организм еще не подготовлен к нагрузке и выскакивают разные повреждения. У меня травма уже полгода держится. Кисть побаливает и голеностоп. Мы с тренерским штабом пришли к мнению, что нужно повременить и подлечиться, воспользоваться этим временем, когда нет соревнований и сборов, и поправить здоровье, чтобы потом выйти в бой полностью готовым.

- Парни уже тренируются. Не боитесь серьезной конкуренции?
- У меня есть такие переживания. Я думаю, что ребята уже входят в форму, а я приеду и буду нулевой. Но я все равно быстрее войду в форму, потому что меня это будет мотивировать. Главное сейчас – избавиться от болячек, которые мешают выдерживать нагрузки. В какой-то момент из-за этих болей приходится даже отказываться от каких-то снарядов или филонить на тренировке.

- По вашим ощущениям, насколько вы отстали? Много придется нагонять?
- Не скажу, что очень сильно вышел из формы. Я себя держу в ежовых рукавицах. Дома выполняю разные элементы и трюки, физически себя нагружаю. Большую роль играет то, что я 18 лет занимаюсь этим видом спорта. Голова с детства помнит элементы. Это дается легко. В этом плане я недолго буду восстанавливаться. Главное – физические кондиции. Тут я хорошо себя держу, жиром не заплыл за это время. Но попахать два-три месяца придется, чтобы вывести себя до комбинационной формы. Потому что если сравнивать с обычным тренировочным днем на озере Круглое, выполнял на самоизоляции лишь 15-20 процентов от того объема работы. Но эти проценты – та волна, которая поддерживает твою форму. Сейчас я знаю, что мне не составит труда выполнить тот или иной снаряд. Я же головой помню каждое движение. Труднее будет восстанавливать комбинации.

«СО СЛУЦКИМ ОБЩАЮСЬ ЛИШЬ В ИНТЕРНЕТЕ»

- Сколько вы можете отжаться и подтянуться?
- Зависит от того, насколько я буду замотивирован. Если мне предложить новые диски на «Мерседес», то 150 раз я подтянусь! А если смотреть реально, без дисков, то 50-70 раз. Кстати, я отношусь к меньшинству людей из мира спортивной гимнастики, кому приходится следить за своим весом и ограничивать себя в питании.

- У вас теоретически слетает уже вторая Олимпиада. У вас нет олимпийского золота. Вас это расстраивает или мотивирует?
- В любой ситуации стараюсь находить положительные моменты. В Рио я сам слетел из-за своего колена. Сейчас смотрю на это с позитивом. У меня такой возраст - 25 лет, я нахожусь на пике своей спортивной жизни, когда можно быть многоборцем и выкладываться на тренировках по полной. Но это длится недолго. 27 лет – это максимум.

- Получается, вы были не на пике, когда в Германии отдали звание абсолютного чемпиона Нагорному? Или это была тактическая схема получения еще одной олимпийской лицензии?
- Это не было тактической схемой. Я знал, что еду не за победой – ну, только если Никита ошибется. Если сравнивать мои базы и комбинации с 2018 годом, они были слабее в полтора раза. В 2019 году я решил на всех снарядах добавить по сложному элементу. А это требует времени. Тогда и начал свой путь к Олимпиаде, чтобы подойти в таком состоянии, чтобы мои сложные комбинации были такими же легкими, как в 2018 году для меня были те. В этом плане я никогда не отступаю назад. Всегда иду напролом. Если решил вставить этот элемент себе в комбинацию, значит, буду его делать. Но есть другой момент, когда мы выступаем командой. Там можно облегчить комбинацию и сделать то, что ты сделаешь на 100 процентов.

- Вам приятнее выступать за команду или за себя?
- Больше волнуюсь, когда выступаю за команду. Тут вопрос ответственности. В индивидуальных соревнованиях ты сам за себя, поэтому легче. А если говорить о том, какая золотая медаль для меня предпочтительнее: личная или командная, то, конечно, командная.

- Кто в команде неофициальный лидер?
- Давид Белявский. Он привнес в команду дисциплину, показал, как нужно готовиться к соревнованиям, и когда можно есть эклеры. Он не просто так капитан нашей сборной.

- Вы периодически общаетесь с футбольным тренером Леонидом Слуцким. Когда последний раз с ним разговаривали и знакомы ли лично?
- Не то, чтобы я с ним общался. Есть соцсети, инстаграм, где Слуцкий подписался на мою страничку, а я подписался на него в ответ. Я знаю, что он следит за спортивной гимнастикой, интересуется ей, постоянно поздравляет нас с медалями. Мы оставляем друг другу комментарии. Такое вот у нас общение. А в жизни мы не виделись.

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