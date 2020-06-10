Артур Далалоян: Я прикрыл людям жопу. И меня отстранили от сборной

«ТЯЖЕЛО ДРУЖИТЬ, КОГДА ВЫ – СОПЕРНИКИ»

- Вы победили в личном многоборье на ЧМ-2018 в Дохе. Никита Нагорный – на ЧМ-2019 в Штутгарте. Вы с ним дружите и являетесь фаворитами Олимпиады. Однако есть пример, когда Алина Загитова и Евгения Медведева вместе готовились к Играм в Пхенчхане, а потом рассорились из-за результата. Можно ли допустить, что кто-то из вас берет золото, а кто-то серебро, и ваша дружба тут же исчезает? – первый вопрос Артуру.

- Интересная тема. Я не знал, что Медведева и Загитова разругались из-за медалей. Я думаю, что мы с Никитой ни в коем случае не поссоримся. Хотя тяжело дружить, когда на соревнованиях мы соперники. Но у нас такой вид спорта, когда все зависит только от тебя. От того, сколько ты вложишь и насколько правильный подход найдешь, сколько правильной и нужной работы проделаешь, для того, чтобы показать себя на соревнованиях – вот от этого все и зависит. Наш вид спорта предполагает не то, кто кого побьет, а кто трудолюбивее, хитрее, умнее.

- Что предпочтете: дружбу с Нагорных или все последующие олимпийские медали?

- Медали. Однозначно. Спорт – это не только развлечение для меня. С гимнастикой я познакомился раньше, чем с Никитой, и она мне больше дала. Благодаря гимнастике я сейчас имею семью и кормлю ее.

- Вы попали в сборную в 13 лет, показывали высокие результаты, но в 15 лет вас отстранили от команды. Что вы такого натворили?

- Я так не люблю этот вопрос… Уже тысячу раз хотел от этого откреститься…. Но сейчас скажу по-честному. На самом деле я прикрыл жопу множеству людей. И за это меня отстранили.

- Что случилось? Давайте подробности!

- Мне даже на «Вечернем Урганте» задавали этот вопрос, и мне так неприятно было это обсуждать… Я пытался отшутиться, как мог. Но сейчас могу сказать, что прикрыл задницу множеству людей за тот вечер, а сам в итоге оказался крайним. Не могут же взять и исключить из сборной всех, кто тогда в этом месте присутствовал... В общем, была вечеринка. И да, она проходила в моем номере. Только из этих соображений выгнали именно меня. И я остался крайним. Но я поступил как настоящий джентльмен - ни на кого не настучал, ни про кого плохого слова не сказал. Меня отчислили – хорошо ребята, я пошел, год побуду без сборной, сделаю выводы, и дальше буду тренироваться и работать. Вот и все.

«СЕЙЧАС ЕСТЬ ВРЕМЯ ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ»

- Тренировки сборной России уже в самом разгаре, а вы в отпуске. Что происходит?

- Вы хотите о грустной теме поговорить?

- Если бы хотели о грустном, спросили бы про Михаила Ефремова.

- Я, кстати, посмотрел видео аварии. На то, в каком он был состоянии, когда выходил из машины. Это ужас! Хочется перекреститься, чтобы не встретить на дороге такого попутчика.

- Так почему не тренируетесь?

- Были травмы. С начала года начал подготовку, восстановление. А когда восстанавливаешься, каждый раз встречаешься с новыми проблемами, когда организм еще не подготовлен к нагрузке и выскакивают разные повреждения. У меня травма уже полгода держится. Кисть побаливает и голеностоп. Мы с тренерским штабом пришли к мнению, что нужно повременить и подлечиться, воспользоваться этим временем, когда нет соревнований и сборов, и поправить здоровье, чтобы потом выйти в бой полностью готовым.

- Парни уже тренируются. Не боитесь серьезной конкуренции?

- У меня есть такие переживания. Я думаю, что ребята уже входят в форму, а я приеду и буду нулевой. Но я все равно быстрее войду в форму, потому что меня это будет мотивировать. Главное сейчас – избавиться от болячек, которые мешают выдерживать нагрузки. В какой-то момент из-за этих болей приходится даже отказываться от каких-то снарядов или филонить на тренировке.