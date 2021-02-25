66 тысяч долларов за олимпийское золото

Из 32 предметов было продано лишь семь, среди которых командное золото Олимпиады-1972 в Мюнхене (66 тысяч долларов), золото в вольных упражнениях ОИ-72 (52,8 тысячи), серебро тех же Игр (24,6 тысячи). Также золотая медаль командных в соревнованиях ОИ-1976 в Монреале (57,6 тысячи), серебро за упражнения на бревне (24,6 тысячи) этой же Олимпиады.

Золотые олимпийские медали гимнастка оценила в 25 и 26 тысяч долларов, серебряные – в 15 тысяч долларов. Единственная награда, золото Мюнхена-1972 в упражнениях на бревне, на торги не была выставлена.

В феврале 2017 года знаменитая советская гимнастка выставила на аукционе Platinum Night в Денвере все свои медали, но не только. Среди лотов был также синий купальник, в котором она выступала на чемпионате Европы в Лондоне в 1973 году, тренировочный костюм с Олимпиады-1976, приз лучшей спортсменки 1972 года по версии британского телеканала ВВС, аккредитации с различных турниров, зачем-то первый паспорт гражданки США, полученный Корбут в 2000 году. И даже значок мастера спорта СССР. Всего коллекция насчитывала 32 лота.

25 февраля 2017 года четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут выставила на аукционе в американском Денвере свои многочисленные награды.

Кроме медалей были проданы тот самый купальник (3 тысячи) и автограф на обложке журнала Sports Illustrated с ее изображением (49 долларов). Значок мастера спорта оказался не востребован. Таким образом, Корбут выручила за продажу 230 тысяч долларов, однако с учетом комиссии аукционного дома, чистыми знаменитая гимнастка получила 183,3 тысячи.

ЗАЧЕМ ОНА ПРОДАЛА МЕДАЛИ?

Как только появилось сообщение об аукционе, сразу стали выдвигаться различные версии: почему Корбут решила продать столь дорогие для любого спортсмена вещи.

Версия первая – нужда заставила. Корбут перебралась на ПМЖ в США в 1992 году вместе с мужем, знаменитым солистом «Песняров» Леонидом Борткевичем. С которым она впоследствии после 20 лет совместной жизни, развелась. Борткевич вернулся в Белоруссию, где на начале 2000-х «Песняры» вновь стали востребованы.

Корбут вышла замуж во второй раз, ее супруг был намного моложе. И тогда появились новости о том, что знаменитая гимнастка испытывает финансовые трудности.

Затем Корбут развелась и вышла замуж в третий раз. Ее последний муж хорошо финансово обеспечен. Поэтому вряд ли нужда заставила бывшую мировую звезду пойти на этот шаг.

Четыре года назад «Комсомолка» дозвонилась до Леонида Борткевича. Он заверил, что бывшая супруга решилась на такой шаг отнюдь не из-за финансовых проблем.

- У нее обеспеченный, молодой муж Дэвид - сын богатого мецената, который получил наследство. Он полностью обеспечил Ольгу. Стал ее третьим супругом (предыдущий муж - американец Алекс был моложе Корбут на 25 лет. – Прим. КП). У них есть и дом, и квартира. Живут роскошно. Они перебрались в Аризону, потому что у Ольги всю жизнь низкое давление, из-за чего она постоянно мерзла. Климат Аризоны ей подошел. Там ей комфортно. По мнению Борткевича, Корбут просто захотела продать награды, чтобы без толку не пылились в шкафу. Правда, по его словам, как-то Корбут отдала медали в Международный зал гимнастической Славы, куда ее включили под номером один. И один богатый меценат тогда ей сказал: мол, за каждую твою медаль миллион бы отдал. Корбут эти слова запомнила. Может все-таки решила заработать?