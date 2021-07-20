Наша «Золотая дюжина» в Токио. Спортивная гимнастика: золото будет и не одно

СОСТАВ: БЕЗ ПАСЕКИ

По сравнению с составом на последнем чемпионате мира, который прошел в 2019-м в Штутгарте, мужская сборная почти не изменилась – лишь вместо Ивана Стретовича выступит Александр Карцев.

А вот женская команда поменялась на две трети. Не смогла пробиться в сборную четырехкратная медалистка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Мария Пасека. Она взяла паузу в карьере, и не исключает возвращения на Играх-2024. Теперь наша женская гимнастическая команда – самая молодая на Играх. Притом, что средний возраст всей олимпийской сборной 27 лет, в женской гимнастике он всего – 19. Там числятся 17-летняя Елена Герасимова и 16-летние Владислава Уразова и Виктория Листунова. Причем последней 16 исполнилось только в мае. Она – самая юная участница всей олимпийской сборной России.

Мужчины. Никита Нагорный, Давид Белявский, Артур Далалоян, Александр Карцев, Владислав Поляшов, Денис Аблязин.

Женщины. Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова, Елена Герасимова, Лилия Ахаимова, Анастасия Ильянкова.

ЗВЕЗДА: Никита НАГОРНЫЙ

В мужской команде собралась настоящая банда, которая способна впервые за 25 лет победить в командном многоборье, а еще взять несколько личных медалей. Лидер команды трехкратный чемпион мира Никита Нагорный – популярный видеоблогер. Конечно, не Даня Милохин, но 300 тысяч подписчиков в YouTube-канале о спортивной гимнастике – это очень хороший уровень. Наверняка Никита взял с собой камеру и в Токио.