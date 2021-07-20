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Наша «Золотая дюжина» в Токио. Спортивная гимнастика: золото будет и не одно
20 июля 10:34
автор: Олег Чикирис
автор фото: Инстаграм Никиты Нагорного

Наша «Золотая дюжина» в Токио. Спортивная гимнастика: золото будет и не одно

«Советский спорт» представляет виды спорта, за которыми точно стоит следить российским болельщикам на Олимпиаде.

СОСТАВ: БЕЗ ПАСЕКИ

По сравнению с составом на последнем чемпионате мира, который прошел в 2019-м в Штутгарте, мужская сборная почти не изменилась – лишь вместо Ивана Стретовича выступит Александр Карцев.

А вот женская команда поменялась на две трети. Не смогла пробиться в сборную четырехкратная медалистка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Мария Пасека. Она взяла паузу в карьере, и не исключает возвращения на Играх-2024. Теперь наша женская гимнастическая команда – самая молодая на Играх. Притом, что средний возраст всей олимпийской сборной 27 лет, в женской гимнастике он всего – 19. Там числятся 17-летняя Елена Герасимова и 16-летние Владислава Уразова и Виктория Листунова. Причем последней 16 исполнилось только в мае. Она – самая юная участница всей олимпийской сборной России.

Мужчины. Никита Нагорный, Давид Белявский, Артур Далалоян, Александр Карцев, Владислав Поляшов, Денис Аблязин.

Женщины. Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова, Елена Герасимова, Лилия Ахаимова, Анастасия Ильянкова.

ЗВЕЗДА: Никита НАГОРНЫЙ

В мужской команде собралась настоящая банда, которая способна впервые за 25 лет победить в командном многоборье, а еще взять несколько личных медалей. Лидер команды трехкратный чемпион мира Никита Нагорный – популярный видеоблогер. Конечно, не Даня Милохин, но 300 тысяч подписчиков в YouTube-канале о спортивной гимнастике – это очень хороший уровень. Наверняка Никита взял с собой камеру и в Токио.

ГДЕ ЖДАТЬ МЕДАЛЕЙ: У МУЖЧИН

После провальных Афин и Пекина российские гимнасты пришли в себя и на двух последних Олимпийских играх выступали более чем достойно: в Лондоне даже разделили первое место с Китаем по общему количеству выигранных медалей.

Но не по качеству. За золото в Лондоне и Рио отвечала Алия Мустафина, побеждавшая на своих коронных брусьях. Теперь пришла очередь «отдуваться» мужской команде. Причем велика вероятность, что золотая медаль будет не одна. До фантастических показателей Сиднея, где россияне выиграли больше трети всех медалей в том числе пять золотых еще, конечно, далеко. А вот результат Атланты-1996 (три золота, два серебра, три бронзы) видится реальным ориентиром.

Во-первых, у нас в составе чемпионы в личном многоборье двух последних первенств мира: Артур Далалоян и Никита Нагорный. Во-вторых, в Штутгарте мужская сборная в кои-то веки выиграла командное многоборье и впервые после Атланты-1996 может победить и на Олимпиаде. В-третьих, само собой будут медали в отдельных видах. На ЧМ-2018 в Дохе Далалоян выиграл вольные упражнения, в Штутгарте он был вторым в опорном прыжке, а первенствовал в этом виде Нагорный.

Чего ждать от сильно обновленной женской сборной, трудно сказать. Игры-2020 станут лебединой песней для четырехкратной олимпийской чемпионки и 19-кратной чемпионки мира американки Симоны Байлз. Пока она выступает, остальным соперникам достаются крохи с барского стола. Наша команда поборется за медаль в командном многоборье, где золото почти наверняка уедет в США. Будут наши гимнастки биться и за награды в отдельных видах. Особенно надеемся на Мельникову и Листунову.

Медали России в спортивной гимнастике на предыдущих Олимпиадах

источник: «Советский спорт»
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