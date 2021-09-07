Далалоян, Нагорный, Белявский и Аблязин пропустят чемпионат мира

Российские гимнасты, выигравшие командное золото на Олимпиаде в Токио, пропустят чемпионат мира.
Как сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко, сейчас Артур Далалоян, Никита Нагорный, Давид Белявский и Денис Аблязин не готовы выступать на должном уровне. Олимпийским чемпионам предоставлен отдых.
«В мужской сборной на турнир едут: Иван Стретович, Владислав Полешов, Мухаммаджон Якубов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин и Григорий Клементьев», - приводят «РИА Новости» слова Родионенко.
Добавим, что в состав женской команды вошли Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Мария Минаева и Яна Ворона.
источник: «РИА Новости»