Далалоян, Нагорный, Белявский и Аблязин пропустят чемпионат мира

Теперь никто не поверит, что Ашрам победила Аверину честно! Почему Израиль отказался от участия в ЧМ

Скандальная победа израильской спортсменки в соревнованиях по художественно гимнастике на Олимпиаде в Токио, похоже, находит свое продолжение.