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13 сентября 23:23
автор: Александр Поволоцкий

Нагорный прокомментировал инцидент с автомобилем, подаренным за победу на Олимпиаде

Спортсмен завоевал на Играх-2020 три награды.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный попал в инцидент с подарочным за медаль автомобилем BMW X5.

Как сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на «Газета.Ru», 24-летний спортсмен припарковал машину в неположенном месте. Нагорный оставил кроссовер на газоне. За это спортсмену грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.

Нагорный отметил, что не заметил газона. По словам гимнаста, он приехал на радиоэфир и перекрыл другой автомобиль. Когда Нагорному позвонили и попросили перепарковаться, то он быстро перебросил BMW X5 на газон. Никита попросил извинить его за случившееся.

Добавим, что помимо олимпийских чемпионов ключи от машин вручили гимнасткам Дине (обладательница серебра на ОИ-2020) и Арине (четвертое место) Авериным.

источник: МК-Спорт
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