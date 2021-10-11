Хоркина стала послом чемпионата мира-2021 в Китакюсю

Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Светлана Хоркина сообщила о том, что она стала официальным послом чемпионата мира-2021, который пройдет в Китакюсю (Япония).

Напомним, что соревнования запланированы на период с 18 по 24 октября. Завтра российские спортсмены вылетят в Японию для участия на мировом первенстве.

– Я являюсь официальным послом чемпионата мира по спортивной гимнастике. У нас все в порядке, команда находится в полной боевой готовности, – приводит слова Хоркиной ТАСС.

Добавим, что 42-летняя Хоркина является двукратной обладательницей золотых медалей Олимпиады 1996-го и 2000 годов.