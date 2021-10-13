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13 октября 16:24
автор: Александр Бойченко

Артур Далалоян - о Макгрегоре: У этого человека я учусь, как не быть дебилом

На прошедшей Олимпиаде в Токио спортсмен стал олимпийским чемпионом. в командных соревнованиях.

Олимпийские чемпионы Токио в командных соревнованиях по спортивной гимнастике Артур Далалоян и Никита Нагорный признались в антипатии ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

— Артур, я слышал, что Роналду ты уважаешь, а твой антикумир — Конор Макгрегор.

Далалоян: Он мне не нравится. Это человек, у которого я учусь, как не быть дебилом.

Нагорный: Это важно — следить человеком, чтобы брать у него плохие поступки и не делать этого, - передает слова гимнастов Sport24, ссылаясь на шоу «50 вопросов».

Напомним, на прошедших Олимпийских играх Далалоян вместе с Нагорным, Белявским и Аблязным стал олимпийским чемпионом в командных дисциплинах. Эта золотая медаль российской сборной стала первой с 1996 года в командном первенстве.

Макрегор в своем последнем поединке 11 июля уступил Дастину Порье в первом раунде. После того боя ирландец получил травму перелома ноги и в настоящее время восстанавливается от полученных повреждений. На счету Макгрегора 28 боев в ММА и 22 победы.

источник: Sport24.ru
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