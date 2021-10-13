Артур Далалоян - о Макгрегоре: У этого человека я учусь, как не быть дебилом

Олимпийские чемпионы Токио в командных соревнованиях по спортивной гимнастике Артур Далалоян и Никита Нагорный признались в антипатии ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

— Артур, я слышал, что Роналду ты уважаешь, а твой антикумир — Конор Макгрегор.

Далалоян: Он мне не нравится. Это человек, у которого я учусь, как не быть дебилом.

Нагорный: Это важно — следить человеком, чтобы брать у него плохие поступки и не делать этого, - передает слова гимнастов Sport24, ссылаясь на шоу «50 вопросов».

Напомним, на прошедших Олимпийских играх Далалоян вместе с Нагорным, Белявским и Аблязным стал олимпийским чемпионом в командных дисциплинах. Эта золотая медаль российской сборной стала первой с 1996 года в командном первенстве.