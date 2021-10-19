Россиянка Ангелина Мельникова выиграла квалификацию в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в японском Китакюсю.

Спортсменка набрала 57,065 балла, что позволило ей занять первое место. Также в финал многоборья с пятым результатом пробилась ее соотечественница Владислава Уразова (53,065).

Также в состав сборной России включены Владислава Уразова, Яна Ворона и Мария Минаева.

Напомним, что 21 октября станут известны призеры чемпионата мира в женском личном многоборье. 23 и 24 октября определятся победители в упражнениях на отдельных снарядах.