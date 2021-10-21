Немов - о победе Мельниковой на ЧМ: Ангелина - боец, молодец и просто красавица!

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов прокомментировал победу россиянки Ангелины Мельниковой в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю.

«Сейчас сидим в федерации спортивной гимнастики России и обсуждаем, как сложно выступать на чемпионате мира через 2-3 месяца после важных Олимпийских игр. У меня всегда психологические и физические силы уходили именно на Олимпиаду. Я искренне поздравлю Ангелину, нашу сборную и нашу страну с таким замечательным результатом. Ангелина - боец, молодец и просто красавица! Она дает нам повод всегда идти вперед и добиваться успеха», - приводит слова Немова «СЭ».

Спортсменка набрала 56,632 балла. Россиянка Владислава Уразова финишировала четвертой (53,598). Вторую позицию заняла американка Линн Вонг (56,340), третье - ее соотечественница Кайла ди Челло (54,566).

Золото Мельниковой в индивидуальном многоборье стало первым для России с 2010 года, когда чемпионкой стала Алия Мустафина.

Добавим, что Мельникова является четырехкратной олимпийской чемпионкой. На минувших Играх в Токио спортсменка выиграла две бронзовые награды (в многоборье и в вольных упражнениях), а также стала олимпийской чемпионкой в командных упражнениях.