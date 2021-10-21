Мустафина прокомментировала победу Мельниковой на чемпионате мира

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина прокомментировала победу россиянки Ангелины Мельниковой в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю.

«Мне кажется, что значимость победы от того, что сильнейшие не участвовали, не падает. Награда же есть. Остальное - проблемы тех, кто не приехал. Считаю Ангелину абсолютным лидером национальной команды благодаря ее опыту и подготовке. Мы все прекрасно понимаем, что девочки не имели много времени после Олимпиады в связи с публичными мероприятиями, но они смогли подготовиться к чемпионату мира. Кто-то это сделал суперотлично, кто-то - просто довольно неплохо», - приводит слова Мустафиной «Матч ТВ».

Спортсменка набрала 56,632 балла. Россиянка Владислава Уразова финишировала четвертой (53,598). Вторую позицию заняла американка Линн Вонг (56,340), третье - ее соотечественница Кайла ди Челло (54,566).

Золото Мельниковой в индивидуальном многоборье стало первым для России с 2010 года, когда чемпионкой стала Мустафина.

Добавим, что Мельникова является четырехкратной олимпийской чемпионкой. На минувших Играх в Токио спортсменка выиграла две бронзовые награды (в многоборье и в вольных упражнениях), а также стала олимпийской чемпионкой в командных упражнениях.