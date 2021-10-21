Тренера сборной России возмутило отсутствие спортивной гимнастики на ТВ

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на то, что ни один российский телеканал не показывает чемпионат мира, который проходит в Китакюсю (Япония). Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в личном многоборье.

«У нас показывают некоторые виды спорта без конца, где, в общем-то, и смотреть нечего. А виды спорта, где российские спортсмены лидируют, ту же спортивную гимнастику, считают почему-то, что не нужно показывать. Это особая тема, и я не знаю, кто этим должен заниматься. Это просто безобразие», - приводит слова Валентины Родионенко ТАСС.

Спортсменка набрала 56,632 балла. Россиянка Владислава Уразова финишировала четвертой (53,598). Вторую позицию заняла американка Линн Вонг (56,340), третье - ее соотечественница Кайла ди Челло (54,566).

Золото Мельниковой в индивидуальном многоборье стало первым для России с 2010 года, когда чемпионкой стала Алия Мустафина.

Добавим, что Мельникова является четырехкратной олимпийской чемпионкой. На минувших Играх в Токио спортсменка выиграла две бронзовые награды (в многоборье и в вольных упражнениях), а также стала олимпийской чемпионкой в командных упражнениях.