Мельникова прокомментировала свою победу на чемпионате мира

Российская гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала свою победу в личном многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю.

«Абсолютная чемпионка мира», - написала спортсменка в инстаграм.

Ангелина набрала 56,632 балла. Россиянка Владислава Уразова финишировала четвертой (53,598). Вторую позицию заняла американка Линн Вонг (56,340), третье - ее соотечественница Кайла ди Челло (54,566).

Золото Мельниковой в индивидуальном многоборье стало первым для России с 2010 года, когда чемпионкой стала Алия Мустафина.

Добавим, что Мельникова является четырехкратной олимпийской чемпионкой. На минувших Играх в Токио спортсменка выиграла две бронзовые награды (в многоборье и в вольных упражнениях), а также стала олимпийской чемпионкой в командных упражнениях.