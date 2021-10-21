Байлз заявила, что пока боиться заниматься гимнастикой

Американская гимнастка Симона Байлз заявила, что не избавилась от психологических проблем, которые помешали ей успешно выступить на Олимпиаде в Токио.

«Все еще не могу выполнять сальто и перелеты. Не могу из-за всего, через что я прошла. Это ужасно, потому что я так люблю этот спорт. Это тяжело, очень сожалею, но все ещё боюсь заниматься гимнастикой», — цитирует TMZ многократную олимпийскую чемпионку.

Напомним, что на Играх в Токио Байлз завоевала серебряную награду в командном многоборье и бронзовую медаль в упражнении на бревне. Американка досрочно завершила выступление в команде, а затем отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований в трех упражнениях.

Добавим, что абсолютной чемпионкой мира стала россиянка Ангелина Мельникова. Спортсменка набрала 56,632 балла.