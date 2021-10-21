Матыцин поздравил Мельникову с победой на чемпионате мира

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил россиянку Ангелину Мельникову с победой в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю.

«Поздравляю с успехом российской спортсменки ее личных тренеров и тренерский штаб национальной команды, а также Федерацию спортивной гимнастики России. Желаю Ангелине Мельниковой и другим нашим гимнастам удачи в дальнейших соревнованиях на чемпионате мира», - приводит слова Матыцина ТАСС.

Спортсменка набрала 56,632 балла. Россиянка Владислава Уразова финишировала четвертой (53,598). Вторую позицию заняла американка Линн Вонг (56,340), третье - ее соотечественница Кайла ди Челло (54,566).

Золото Мельниковой в индивидуальном многоборье стало первым для России с 2010 года, когда чемпионкой стала Алия Мустафина.

Добавим, что Мельникова является четырехкратной олимпийской чемпионкой. На минувших Играх в Токио спортсменка выиграла две бронзовые награды (в многоборье и в вольных упражнениях), а также стала олимпийской чемпионкой в командных упражнениях.