«Чувствую, что вошла в историю». Мельникова - о победе на чемпионате мира

Российская гимнастка Ангелина Мельникова дала комментарий после своей победы в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю.

«Я чувствую, что вошла в историю. Я так счастлива, потому что сделала все, что хотела. Мне понравится остальная часть соревнований, потому что я достигла своей самой важной цели», - приводит слова Мельниковой пресс-служба Международной федерации гимнастики.

Спортсменка набрала 56,632 балла. Россиянка Владислава Уразова финишировала четвертой (53,598). Вторую позицию заняла американка Линн Вонг (56,340), третье - ее соотечественница Кайла ди Челло (54,566).

Золото Мельниковой в индивидуальном многоборье стало первым для России с 2010 года, когда чемпионкой стала Алия Мустафина.

Добавим, что Мельникова является четырехкратной олимпийской чемпионкой. На минувших Играх в Токио спортсменка выиграла две бронзовые награды (в многоборье и в вольных упражнениях), а также стала олимпийской чемпионкой в командных упражнениях.